A caccia di lavoro Talent Day al Pacinotti Qui i neo diplomati incontrano le aziende

"Fare networking": dicono sia questa una delle chiavi per trovare lavoro al giorno d’oggi. Lo sanno bene l’Istituto Tecnico Economico Pacinotti di Pisa e l’Arti (Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego), che hanno organizzato il primo "Talent Day" degli istituti tecnici pisani.

Oggi, dalle 9 alle 13, in via Benedetto Croce 34, le aziende del territorio potranno incontrare i neodiplomati di tre istituti tecnici, il Pacinotti, il Da Vinci e il Santoni. I ragazzi potranno presentare i loro curricula alle aziende o semplicemente venire a conoscere i responsabili di persona. Arti fornirà informazioni sui propri servizi con particolare riferimento alle opportunità per i giovani e supporterà gli interessati nell’iscrizione al centro per l’impiego e nella revisione e l’aggiornamento del curriculum vitae (scrivendo a [email protected]).

"L’idea è nata dal fatto che sempre più ragazzi ci chiedono informazioni sul mondo del lavoro, a volte proponendo di contattare le aziende presso il quale hanno svolto l’esperienza di Pcto (ex Alternanza Scuola-Lavoro). Dall’altra parte le aziende ci chiedono sempre più informazioni sui ragazzi e sul percorso di studio che hanno affrontato", spiega la preside dell’IIS Galilei Pacinotti Gabriella Giuliani.

"Avevamo già osservato altre realtà in cui questa giornata viene già proposta e ha un gran successo. La professoressa Valeria Sturniolo ha promosso e organizzato il tutto. Parteciperanno oltre cinquanta aziende, e la collaborazione con Arti per noi è motivo di grande orgoglio e un grande contributo: sarà un’occasione di festa e di incontro tra diplomati e le imprese. Come primo evento, il Talent Day spera di crescere e di creare uno stretto legame tra scuola e territorio, domanda ed offerta di lavoro".

Circa cinquanta tra imprese e studi professionali hanno aderito all’iniziativa, con l’obiettivo di conoscere i diplomati e le diplomate in uscita dal percorso scolastico, raccogliere i loro curricula ed incontrarli in vista di un possibile inserimento nelle proprie strutture. I giovani potranno incontrare le imprese e i professionisti, con l’obiettivo di creare o ampliare la rete di soggetti a cui rivolgersi in futuro.

L’incontro tra neodiplomati e il mono del lavoro è fondamentale per dare continuità al percorso dell’apprendimento, dai banchi di scuola all’azienda. E’ la prima volta che a Pisa si svolge un evento di questo tipo e l’obiettivo è quello di farlo crescere.

Alle 9 inaugurazione del Talent Day a cura dell’assessore regiola eall’istruzione Alessandra Nardini. A seguire gli interventi dei dirigenti: Stefania Dini dirigente del settore servizi per il lavoro Pisa massa, prof Gabriella Giuliani del Galilei-Pacinotti, prof Federico Betti dell’istituto Da Vinci - Fascetti e il prof Maurizio Berni dell’istituto Santoni. Conclderà i lavori il dottor Marzio Orlandini Arti Centro per l’Impiego. Dalle 10 alle 13 poi le aziende incontrano i diplomati nelle aule dell’istituto.

Giulia De Ieso