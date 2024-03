50&Più Enasco Confcommercio Pisa: Franco Benedetti confermato presidente

Pisa, 23 marzo 2024 - Franco Benedetti, storico commerciante pisano classe 1947 è stato confermato all'unanimità presidente provinciale di 50&Più Enasco Confcommercio Pisa in seguito all'assemblea elettiva e al consiglio direttivo che hanno rinnovato le cariche per il prossimo quinquennio. Benedetti, che ricopre la carica di presidente dal 2014, sarà supportato dal nuovo consiglio direttivo, composto dal vicepresidente vicario Santa Ficeli, dai vicepresidenti Marina Pansera e Mauro Billi, dal referente Turismo Luigi Zucchelli, dal referente Comunicazione Roberto Sonnini e dal referente Area Associativa e Convenzioni Antonio Farnesi. “Ringrazio tutti i consiglieri che hanno riposto in me la loro fiducia per aver creduto nell'impegno che porto avanti da anni ” le parole di Franco Benedetti. “Un risultato che è il frutto di un grande lavoro di squadra che proverò a svolgere nel migliore dei modi. Abbiamo già iniziato a programmare le attività per il prossimo anno, a partire da appuntamenti ed eventi in ambito turistico e culturale, considerando che nei primi tre mesi del 2024 sono già stati organizzati dieci iniziative, oltre al nostro impegno per lo sviluppo culturale, la rappresentanza sindacale e la valorizzazione degli over 50”. “Una conferma dell'ottimo lavoro svolto in questi anni da Franco Benedetti, al quale rivolgiamo i nostri migliori auguri per un nuovo mandatoaltrettanto ricco di soddisfazioni” i complimenti del direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. M.B.