30 milioni ai Navicelli. Ok all’emendamento. Il centrosinistra unito critica ma non vota

di Gabriele Masiero

PISA

Con un emendamento proposto direttamente dal sindaco Michele Conti la variazione di bilancio approvata lunedì dal consiglio comunale (con i voti della maggioranza di centrodestra, contrario Diritti in Comune e con la non partecipazione al voto di Pd, Città delle persone e Sinistra unita) ingloba i 30 milioni di euro di contributi straordinari provenienti dal Governo per il rafforzamento delle sponde del Canale dei Navicelli. La misura prevede una spesa di 10 milioni all’anno per le annualità 2024, 2025 e 2026.

"Una ciliegina sulla torta su un provvedimento molto importante e che riguarda altri significativi interventi a beneficio dei pisani - commentano i consiglieri comunali di Pisa al centro, Cordelia Tramontana ed Edoardo Cerri - perché la conferma dell’arrivo di 30 milioni di euro per i Navicelli è una bellissima notizia per tutte le aziende che operano sul canale". L’emendamento proposto dal sindaco all’ultimo momento ha però fatto infuriare il centrosinistra, in particolare i consiglieri de La città delle persone, guidata dall’ex candidato sindaco Paolo Martinelli: "Esprimiamo il nostro profondo disappunto rispetto all’ennesima azione lesiva della dignità dei lavori del consiglio e delle commissioni. Conti ha presentato un emendamento di modifica al termine della discussione del Piano triennale dei lavori pubblici per 30 milioni di euro in tre anni di cui non era stato fatto neanche cenno in fase di presentazione e senza alcun dibattito. Fortunatamente si tratta di risorse aggiuntive, ma aver agito in questo modo conferma la scarsa considerazione che la giunta e il sindaco hanno per i lavori dell’assemblea".

Tramontana, commentando la variazione al programma triennale dei lavori pubblici e la variazione di bilancio si dicono, invece, soddisfatti perché testimoniano il costante impegno dell’amministrazione verso tematiche che riguardano tutti i cittadini, a partire da un consistente investimento suppletivo in tema di sicurezza: 800 mila euro in più per 25 nuovi sistemi di videosorveglianza, di cui 7 a Coltano, utili anche a combattere lo smaltimento illecito di rifiuti, e 18 in centro, finalizzate anche al controllo delle targhe e degli accessi in Ztl, oltre ad altri 200 mila euro per la necessaria manutenzione dello stadio". Cerri ricorda inoltre "il prezioso accordo raggiunto con Anas per il riutilizzo e la concessione per 30 anni di locali che permetteranno finalmente di dare una nuova e decorosa sede per i Canottieri e della barca celeste, al posto di quella presso il ponte del Cep" ma anche "le maggiori entrate per il recupero dell’evasione, per ben 1,4 milioni di Imu e 1,7 milioni per la Tari, oltre a minori importi per tassa di soggiorno e suolo pubblico". Infine, i due consiglieri centristi segnalano "gli oltre 800 mila euro in più stanziati per l’emergenza abitativa che vanno ad aggiungersi ai 700 mila euro già stanziati nella variazione di settembre.