Montecatini, ecco la vigilanza privata. “Scorta” contro i vandali. Edifici pubblici sorvegliati

Montecatini, 12 novembre 2024 – L’amministrazione attiva un servizio di vigilanza privata per garantire maggiore sicurezza a vari edifici di proprietà del Comune nelle ore notturna. L’ente ribadisce che “nell’ultimo periodo si sono registrati diversi episodi di vandalismo nei confronti del patrimonio pubblico, con danni agli arredi urbani ed altre azioni quali violazioni di recinzioni perimetrali e accessi impropri in edifici sia pubblici che privati.

Durante l’orario di chiusura degli uffici, gli edifici di proprietà comunale sono privi di un servizio di guardia e sono esposti al rischio di essere soggetti a danneggiamenti e uso improprio”. Il nuovo servizio di vigilanza interesserà il palazzo comunale di viale Verdi, le sedi distaccate degli uffici (Villa Perrotta, Villa Crema, e altri), e alcuni importanti impianti sportivi (Palaterme, Palavinci, e altri). L’obiettivo del Comune è quelli “di costituire un deterrente a danneggiamenti e uso improprio del patrimonio immobiliare, attraverso un’attività di monitoraggio e osservazione degli edifici di proprietà dell’ente”.

Il sindaco Claudio Del Rosso e l’assessore alla polizia municipale Marco Silvestri, a fine ottobre, hanno incontrato il prefetto Licia Messina, insieme al questore Marco Dalpiaz e al comandante provinciale dei carabinieri Fabio De Rosa.

Le autorità hanno valutato la proposta di dare il via al percorso per l’attuazione del progetto di impiego del personale di vigilanza privata al fine di supportare i controlli a Montecatini. Questa attività è già stata sperimentata in altre città italiane, con risultati positivi, come sottolinea il Comune.

Le valutazioni che saranno condivise con l’ufficio del governo sul territorio e le forze dell’ordine permetteranno di verificare in maniera più dettagliata gli obiettivi e la frequenza del servizio. Le forze dell’ordine continuano a svolgere con impegno l’attività di prevenzione e repressione dei reati, ma un supporto dal Comune, attraverso l’impiego di vigilanza privata, potrebbe consentire passi avanti importanti.

Intanto, ad ottobre, il Comune ha avviato, attraverso Montecatini Parcheggi, un nuovo servizio sperimentale di vigilanza notturna per gli spazi di sosta dei bus turistici, attivo fino al 31 dicembre. L’attività è garantita ogni notte presso al parcheggio dietro allo stadio comunale Daniele Mariotti, tranne il mercoledì , quando viene fatta al parcheggio dell’ippodromo, con controlli regolari tra le 22 e le 7. Il servizio di vigilanza privato avviato sarà utilizzato nel progetto Mille Occhi sulla città, gestito dalla Prefettura.