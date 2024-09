I vandali in piazza. Estirpate le piante

Atti vandalici nella zona di piazza XX settembre nella notte tra giovedì e venerdì. A trovare le piante estirpate e fuori posto, alcuni esercenti dell’area. Sul posto sarebbe intervenuta una volante della polizia. Intanto, Marco Lucarelli e il controllo di vicinato proseguono la battaglia per una città pulita e senza incursioni notturne e diurne da parte di scapestrati. "C’è chi fa il danno - scrive - e chi cerca un miglioramento, vediamo se con il tempo riusciremo a non dargli terreno fertile a questi personaggi. E’ importante continuare sempre di più a mettere in atto iniziative volte ad allontanare dalla città determinate persone". In particolare, il Controllo di Vicinato sta cercando di riportare il parco di via Cividale ad essere fruibile dalle famiglie. "Non possiamo più tollerare - affermano - degrado e insicurezza". Lucarelli fa presente l’importanza delle segnalazioni a chi di competenza. "Ma non basta – prosegue –, serve una costante attenzione e la presenza fisica delle forze dell’ordine. Occorre il rispetto della legalità, altrimenti il cittadino perde lo stimolo di segnalare e di credere nei valori della giustizia".

Lucarelli chiede risposte concrete alle autorità. L’assessore Luca Bini ha garantito che l’amministrazione si impegnerà per riportare decoro e sicurezza. Lucarelli, nei giorni scorsi, ha anche segnalato l’incuria del verde a Villa Crema: "Occorre potare al più presto". Il Controllo di Vicinato o Controllo di Comunità (in inglese Neighborhood Watch), è un gruppo organizzato di civili dedicato alla prevenzione del crimine e degli atti vandalici all’interno di un quartiere. L’obiettivo della sorveglianza del vicinato include l’educazione dei residenti di una comunità sulla sicurezza e la realizzazione di quartieri sicuri e protetti. Tuttavia, quando si sospetta un’attività criminale, i membri sono incoraggiati a riferire alle autorità e non a intervenire.

Giovanna La Porta