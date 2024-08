Vandali in azione: gabbiotto dei tassisti danneggiato e l’auto delle Poste finisce senza gomme

Montecatini Terme (Pistoia), 6 agosto 2024 – Sembrava una scultura d’arte moderna, con tanti vetri rotti e le pareti colorate, destinati a creare chissà quale effetto e sistemata in mezzo a piazza del Popolo per attirare maggiormente l’attenzione. Invece, il gabbiotto dove i tassisti rispondono alle chiamate, quando è il loro turno, è stato danneggiato in modo grave dai vandali, tra domenica e lunedì. I responsabili, se non hanno agito travisati, potrebbero essere stati ripresi dal sistema di videosorveglianza cittadina, anche se potrebbe trattarsi di soggetti non conosciuti.

Non appena il danno è stato scoperto, decine di montecatinesi hanno iniziato a fare foto con gli smartphone, commentando sdegnati l’accaduto sui social network e lamentandosi per la situazione divenuta ormai intollerabile. In questo turbinio di sdegno, c’è voluto del tempo prima che qualcuno segnalasse il fatto alle forze dell’ordine. I responsabili, molto probabilmente, sono un gruppo di ragazzini esagitati, che hanno pensato a questa bravata per rinfrescare la loro serata estiva.

Purtroppo, i problemi legati al degrado e alla sicurezza sono tornati a presentarsi anche in un altro punto della città. Nel parcheggio del Terminal Bus, spazio del complesso ormai da tempo all’asta, al piano superiore, un’automobile di Poste Italiane è rimasta senza le ruote, proprio come in un film di Totò e Peppino. Qualche malintenzionato ha sottratto gli pneumatici del veicolo, credendo di aver fatto un colpaccio.

In concreto , ha solo fatto perdere un sacco di tempo al mezzo della società di servizio. Al Terminal Bus, sono sempre presenti e mai utilizzati gli spazi di proprietà del Comune. Molti auspicano che la nuova amministrazione decida di spostare qui alcuni uffici per poter recuperare la struttura e ridurre il degrado. Il Terminal Bus, tra l’altro, ha sempre avuto un forte potenziale per la riduzione delle auto in sosta lungo le strade di buona parte del centro. Ma lo spazio non è mai decollato e il problema resta aperta ormai da molto tempo.