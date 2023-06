Veronica Benedetti, morta nell’incidente dopo il raduno d’auto d’epoca: la tragedia dopo un giorno di festa

Chiesina Uzzanese (Pistoia), 26 giugno 2023 – Una tragedia. È quello che è successo nel tragico incidente avvenuto sulla strada provinciale via Livornese di Sotto a Chiesina Uzzanese. Un giorno di festa che si è trasformato in disgrazia.

Tutto è iniziato al ristorante “Giuliani” di Chiesina Uzzanese. Tutto il paese era in festa per il tredicesimo raduno delle auto d’epoca. Terminato il tradizionale evento molto seguito da appassionati e non solo, Veronica Benedetti e Marco Giuliani hanno lasciato il locale nel centro del paese e si sono diretti con il loro Maggiolino nero verso Buggiano. Qui la tragedia.

Sulla provinciale Livornese, all’incrocio con via Forre Nera, il loro Maggiolino si è schiantato contro un’altra auto, una Fiat 500 bianca con quattro persone a bordo. L’impatto è stato violentissimo. Il Maggiolino di Marco e Veronica è finito nella scarpata. Distrutta tutta la parte anteriore della 500. Veronica è morta sul colpo, Marco ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato in elicottero Pegaso all’ospedale Careggi di Firenze.

Veronica Benedetti aveva 48 anni. Nata nel 1974, era residente a Buggiano. Lavorava con il compagno Marco al ristorante “Giuliani” di Chiesina Uzzanese. Aveva una figlia piccola. Commosso e straziato il ricordo di un’amica sui social: “Ci siamo sentite alle 8, ieri mattina. La sera te ne sei andata. Io non riesco a crederci, una notizia agghiacciante, un’assurdità. Ho sperato in un incubo. Il peggiore incubo, ma niente. Eri una grande donna e una grande mamma. Ti voglio bene Veronica”.