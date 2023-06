Incidente mortale a Chiesina Uzzanese. Ecco come è successo

Chiesina Uzzanese (Pistoia), 26 giugno 2023 – Era stata una giornata di festa al ristorante "Giuliani" di Chiesina Uzzanese, una delle eccellenze gastronomiche del nostro territorio. Ieri si è svolto il tredicesimo raduno delle auto d’epoca. Una tradizione e una festa per il paese.

Nel pomeriggio tutti se ne sono andati felici e contenti e hanno avuto parole di elogio per il trattamento ricevuto da Marco Giuliani e Veronica Benedetti. Anche loro hanno lasciato il locale nel centro del paese e si sono diretti con il loro bel Maggiolino nero verso Buggiano.

Pochi chilometri e ad aspettarli sulla provinciale Livornese c’era un tragico destino. In un terribile schianto con un’altra auto, Veronica ha perso la vita, Marco è stato portato a Careggi con l’elisoccorso. Un attimo e la festa si è trasformata in tragedia. L’ennesimo tragico incidente è avvenuto all’incrocio con via Forre Nera, la piccola strada di campagna che conduce a Ponte Buggianese.

Sulla provinciale in direzione Chiesina Uzzanese una Fiat 500 con quattro persone a bordo, che forse, secondo una prima ricostruzione, aveva intenzione di girare in via Forre Nera, anche se per avere l’esatta dinamica dello scontro, bisognerà attendere i rilievi compiuti dai carabinieri di Ponte Buggianese. Tra l’altro qualcuno, sul posto, subito dopo l’incidente, parlava della presenza anche di un mezzo agricolo nei pressi del luogo dov’è avvenuto lo scontro. Anche qui i militari hanno raccolto alcune testimonianze.

Al di là della dinamica l’impatto è stato comunque molto violento. Il Maggiolino di Marco e Veronica è finito nella scarpata, la 500 ha avuto distrutta tutta la parte anteriore. I residenti delle case vicine hanno sentito una frenata e poi lo schianto. Si sono precipitati e davanti ai loro occhi hanno visto una scena apocalittica.

"Pensate a loro, andate a vedere come stanno", avrebbe gridato, secondo il racconto di alcuni soccorritori, la conducente della 500. In effetti erano proprio Marco e Veronica i più gravi. Lei è praticamente morta sul colpo. Lui era cosciente, ma con diverse ferite. E infatti per lui è stato chiesto l’intervento del Pegaso che lo ha portato a Careggi in codice rosso.

All’ospedale la conducente dell’altra auto e altre due persone. Praticamente illeso l’altro giovane a bordo. Sul posto sono intervenute ambulanze della Croce oro di Ponte Buggianese e della Pubblica Assistenza di Pescia, Monsummano e Uzzano. La salma di Veronica Benedetti è stata portata all’obitorio di San Jacopo, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Gabriele Galligani