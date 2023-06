Incidente mortale sulla strada provinciale di Chiesina Uzzanese, un'altra vittima

Una strada maledetta. Gli incidenti mortali sulla strada provinciale Livornese di Sotto non si contano più. E non è che nell’altra, quella di Sopra, la situazione sia tanto diversa. Ma il punto di Molin Nuovo, quello dove è avvenuto l’ennesimo incidente mortale è davvero costellato da troppe croci. E l’incrocio con la piccola via Forre Nera è davvero uno dei più pericolosi. Eppure quella piccola strada è molto usata da e per Ponte Buggianese. Praticamente una scorciatoia. Però in quell’incrocio sono avvenuti tanti, troppi, incidenti. Non è questo il caso, ma venendo da Ponte Buggianese non è facile immettersi sulla provinciale. Via Forre Nera in quel punto ha una discreta pendenza e non è facile vedere chi sta arrivando da Chiesina Uzzanese. Il punto segna proprio il confine tra Ponte Buggianese e Chiesina Uzzanese. E infatti ieri, subito dopo l’incidente sul posto si è precipitato il sindaco di Ponte Nicola Tesi, nonchè consigliere provinciale con delega alla viabilità. Ora starà ai carabinieri ricostruire esattamente quello che è successo ed accertare eventuali responsabilità. Ma intanto c’è da piangere l’ennesima vittima della strada, una donna di soli 48 anni.

g.g.