Stop ai camion sul San Baronto. In arrivo il divieto sulla Sp9: "Così viabilità più fluida e sicura"

Finalmente siamo giunti quasi al traguardo per emettere l’ordinanza di chiusura al traffico pesante sulla strada provinciale n 9 che collega Lamporecchio con Casalguidi e Pistoia, passando dal San Baronto. Decisione che entro qualche settimana sarà presa dalla Provincia di Pistoia. Tutte le parti sono d’accordo e parliamo delle amministrazioni comunali di Lamporecchio, Quarrata e Serravalle Pistoiese, la Provincia, la Prefetture e i cittadini. Propri in questi giorni la petizione per chiudere il transito ai veicoli pesanti è arrivata ad oltre le ottocento firme. Manca ancor un tassello per potere emettere l’ordinanza. Ascoltare e avvertite le associazioni di categoria degli autotrasportati e informare le aziende del territorio.

"Abbiamo avuto più incontri – ha detto la consigliera provinciale con delega alla viabilità, Lisa Amidei – e tutti insieme abbiamo preso questa decisione. La Prefettura, dopo averci ascoltato, ha dato il suo parere favorevole. Diventa importante adesso cercare di dare maggiori informazioni possibili, per non creare disagi ai camionisti ed alle aziende del territorio. Per raggiungere la zona industriale di Lamporecchio e Larciano occorrerà prendere l’autostrada A11 e uscire a Montecatini Terme, oppure la FI-PI-LI. Una scelta necessaria perchè la strada del Montalbano è diventata nel tempo fragile e pericolosa e le numerose frane avute negli ultimi tempi, lo stanno dimostrando. Ritengo – conclude Amidei – che questa chiusura non sia così grave per i camionisti, che saranno si costretti a percorrere un numero maggiore di chilometri, ma in una viabilità più fluida e sicura".

Il sindaco di Lamporecchio Anna Trassi esprime la sua soddisfazione per questa decisione ormai presa: "Il traffico pesante sul Montalbano non è più sostenibile. La strada è diventata fragile e le frane che abbiamo visto in questi tempi sono la prova più evidente. Continuare così avrebbe provocato altri problemi alla strada e purtroppo saremmo arrivati alla sua chiusura di tutto il traffico, con danni gravissimi al movimento turistico presente sul Montalbano. Inoltre, la strada stretta non permette una facile circolazione di questi mezzi pesanti. Spesso, soprattutto in determinati tratti della strada dove sono presenti dele curve, si creano dei forti rallentamenti e anche il blocco della circolazione, con disagi notevoli per gli automobilisti che devono andare a lavorare. Senza dimenticare l’inquinamento ambientale che questi mezzi provocano al territorio – dice la sindaca Anna Trassi –. Prima di provvedere alla chiusura, sarà necessario informare tutte le categorie di autotrasportatori e le aziende. Sarà importante anche intervenire sulla cartellonistica che informi gli operatori di questa variazione di circolazione, prima di avviarsi verso il San Baronto".

Massimo Mancini