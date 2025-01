Spaccata della Befana, banditi in tabaccheria: via le scorte di sigarette

Ponte Buggianese (Pistoia), 10 gennaio 2025 – È stata una Befana che invece di portare i doni o il carbone nella calza, la calza l’ha proprio svuotata facendo anche dei danni al locale. È quanto accaduto nella notte tra il 5 e il 6 gennaio scorso quando una banda di malviventi ha commesso una spaccata al bar tabaccheria Casabianca, di Ponte Buggianese. A darne conferma Matteo Lin, raggiunto ieri sul posto di lavoro e fratello della titolare del locale stesso Win Win Lin.

Una coppia di giovani, fratello e sorella, che da poco meno di 2 anni hanno in gestione il frequentato locale davanti al distributore e vicino al Dini Shopping. Una brutta sorpresa dunque al momento dell’apertura del bar, quella che hanno avuto i due gestori, quando si sono accorti che la porta era stata rotta e, una volta dentro, era stata portata via della merce.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i banditi sarebbero entrati furtivamente intorno alle 1.30 della notte di Befana. Per farsi strada avrebbero spaccato la porta del bar, ora aggiustata, e si sarebbero diretti subito alla zona dove sono esposte le sigarette. «Sì, siamo stati visitati dai ladri. È stato per Befana – racconta Matteo – hanno danneggiato la porta d’ingresso che si affaccia sulla strada e si sono diretti a prendere le sigarette».

I danni sono stati riportati ai carabinieri ai quali i due giovani si sono rivolti per denunciare quanto avevano subito. Al momento son in corso le indagini. «Hanno preso solo le sigarette – prosegue Matteo – ma non i gratta e vinci. Quelli sono tutti codificati e potrebbero essere riconoscibili e dunque i ladri più facilmente rintracciabili in qualche modo se li rivendessero o distribuissero». Da quando Matteo e sua sorella hanno in gestione il locale è la prima volta che subiscono una spaccata del genere. «Qui al locale – prosegue Matteo – non avevamo ancora avuto visite da parte dei ladri, ma a casa sì purtroppo. Adesso tutto il materiale è in mano ai carabinieri che stanno procedendo con le indagini. Spero che li rintraccino».

La tabaccheria è ubicato proprio su via Colligiana, dal lato opposto al distributore di benzina e in posizione un po’ arretrata rispetto al bivio su cui si affaccia, una posizione ideale per operare per i ladri, se non fosse per l’abitazione al piano di sopra e gli altri edifici tutti intorno.