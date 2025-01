Entra per rubare, i carabinieri lo sorprendono e lo arrestano

Firenze, 7 gennaio 2024 – Ha infranto la porta a vetri e proprio mentre stava per scappare con i computer e i telefoni è stato bloccato dai carabinieri che sono intervenuti a seguito di una pronta segnalazione di un abitante che ha assistito in diretta alla spaccata. E' successo nella notte tra lunedì e martedì in via Reginaldo Giuliani. Vittima la filiale dell'agenzia Tecnocasa.

Secondo quanto ricostruito, l'uomo, un nord africano, dopo aver buttato giù la vetrata si sarebbe allontanato per alcuni minuti per poi tornare sul posto. Ma una volta dentro, proprio mentre stava frugando tra i cassetti, i militari allertati da un cittadino lo hanno bloccato. "E' la seconda volta in due anni, assurdo lavorare in queste condizioni. Queste persone non hanno paura di nulla, la nostra agenzia è illuminata, si trova in una zona di passaggio e abbiamo un allarme con telecamere di video sorveglianza. Ma non serve a nulla".