Spaccata al ristorante Belcore: il titolare insegue il ladro e lo consegna alla polizia

Firenze, 3 gennaio 2025 – Due colpi messi a segno a distanza di pochi metri. Vittime il ristorante Belcore di via dell'Albero e il ristorante Giorgio di via Palazzuolo. Secondo quanto ricostruito, un ragazzino a viso scoperto avrebbe infranto la porta a vetri del ristorante Belcore per poi uscire con alcune bottiglie di alcolici. L'episodio è avvenuto intorno alle 7 del mattino. Nemmeno l'allarme fumogeno è servito a scoraggiare il responsabile.

Il ladro in azione ripreso dalle telecamere

Il figlio del proprietario poco dopo, alle 8, avrebbe riconosciuto il ladro che stava passeggiando indisturbato. "Quando lo ha visto lo ha rincorso e lo ha consegnato alla polizia. Servirà a qualcosa? Non credo, nel migliore dei casi dopo poche ore sarà di nuovo fuori" racconta Abdel Outanldou, titolare del ristorante. Abdel è amareggiato: "Oltre al danno economico di riparazione della vetrata, quello che mi fa più male è che sono stati distrutti tutti i riconoscimenti che ho ricevuto negli anni. Sono dispiaciuto e al tempo stesso preoccupato che possa ricapitare".Lo stesso copione in scena a distanza di pochi metri, al ristorante Giorgio di via Palazzuolo. Anche in questo caso, i malviventi sono entrati dopo aver spaccato la porta a vetri.