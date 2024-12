Spaccata e furto alla pasticceria, non basta l’allarme a fermare il ladro

Firenze, 29 dicembre 2024 – Un altro colpo nel quartiere di San Jacopino, vittima negli ultimi cinque giorni di ben quattro furti. Questa volta a essere colpita la pasticceria Excalibur di via Bartolomeo Cristofori. A scoprire l’accaduto, quasi in diretta, un abitante che ha dato l’allarme alla polizia e ai proprietari. Ma nemmeno questo è bastato a fermare l’uomo (ripreso dalle telecamere di sicurezza - qui accanto il fermo immagine) che è riuscito a fuggire prima dell’arrivo delle volanti. Secondo quanto ricostruito, intorno alle 3 della notte tra venerdì e sabato, un malvivente con un tombino ha infranto la vetrata dell’attività per poi intrufolarsi all’interno. Una volta dentro, si è impossessato del fondo cassa e di un vassoio di biscotti che avrebbe mangiato una volta fuori. Il vassoio, infatti, è stato ritrovato a pochi metri di distanza. Insomma, ieri mattina il quartiere si è svegliato di nuovo alle prese con il solito furto da pochi spiccioli a fronte di un danno da migliaia di euro.

“La nostra zona è irriconoscibile, la notte è terra di nessuno. Purtroppo sappiamo che non siamo i soli ad essere colpiti e sappiamo che non sarà l’ultima volta” raccontano i proprietari che hanno aperto la pasticceria 30 anni fa “quando il rione era ancora uno dei più vivi e belli di Firenze”.

Tra le attività della zona serpeggia malumore: “Andiamo a letto con la paura che possa toccare a noi”. Proprio l’anno scorso, nel periodo di Natale, una banda di malviventi aveva preso di mira la zona di confine tra la stazione Santa Maria Novella e Novoli. E ora, dicono gli abitanti, siamo punto e a capo. Solo la notte prima nel mirino è finita la Pasticceria Vintage tra piazza Puccini e via del Ponte alle Mosse: con lo stesso modus operandi il solito ignoto ha spaccato per la terza volta la vetrata ed è scappato con il fondo cassa divertito dalla presenza delle telecamere. Davanti al sistema di video sorveglianza non si è trattenuto dal ridere. Un copione che è andato in scena la notte della vigilia di Natale al ristorante Misti di via Galliano da dove i ’soliti’ sono fuggiti con il fondo cassa mentre lo stesso piano è fallito al bar Olimpia che si trova sempre di via Galliano. Intanto il comitato Cittadini attivi San Jacopino fa il bilancio dell’anno: “Nel nostro quartiere ci sono state circa 200 spaccate tra quelle alle attività commerciali e quelle alle auto da gennaio 2024. E sono solo quelle segnalate“ dice Gianfaldoni che torna a chiedere aiuto. “Siamo sotto assedio - conclude -. Abbiamo bisogno di controlli”.