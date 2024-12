Ladri in pasticceria, terzo assalto in meno di un mese. “Non ne possiamo più”

Firenze, 27 dicembre 2024 – Talmente sfacciati da farsi riprendere dalle telecamere di sicurezza, immortalati mentre ridono. Lo racconta Christian Casamassimi, titolare della pasticceria Vintage tra via del Ponte alle Mosse e piazza Puccini, reduce da un brutti risveglio: la scorsa notte ha subìto il terzo furto (uno tentato, due consumati) in meno di un mese.

Christian Casamassimi mostra la vetrina rotta dal ladro (foto Germogli)

Il ladro ha preso un tombino e l’ha usato per spaccare una vetrata, due o tre colpi secchi che hanno infranto l’infisso; una volta dentro ha preso il fondocassa, poi è entrato in funzione l’allarme che lo ha messo in fuga. “Scappando – racconta Casamassimi – ha anche perso gli spiccioli lungo tutto il marciapiede”. Quando è scattato il fumogeno, però, era tardi e il furto ormai consumato. “Al di là della cassa, il danno agli infissi è ingente – continua il titolare – Purtroppo ha puntato a una vetrata che non è allarmata, la sirena è scattata solo quando il ladro era dentro e ha attivato il sensore volumetrico. Per fortuna sono assicurato, almeno quello...”.

Ma più che il danno economico è il continuo senso di accerchiamento da parte dei malviventi a far sbottare il commerciante: “Il primo dicembre abbiamo subìto un furto, pochi giorni dopo toccò al forno qui vicino. Dopo una settimana ci fu un altro tentativo, ma l’allarme scattò subito e l’assalto fu sventato. Ora questo. Io sono esasperato, come tutti gli altri della zona del resto. Serve davvero più severità: anche se vengono presi, tornano subito in libertà”.