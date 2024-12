San Jacopino, nuova spaccata: "Sarà un Natale amaro"

Firenze, 24 dicembre 2024 - Ancora una spaccata nel quartiere di San Jacopino. Questa volta è stata messa a segno nella notte tra lunedì e martedì, proprio alla vigilia del 24 dicembre, in un ristorante in via Galliano.

"Stavolta è toccato al nuovo ristorante a pochi metri da piazza San Jacopino: è successo intorno alle 3.30, un residente sentendo i colpi che venivano inferti alla vetrata del ristorante si è affacciato, ha notato un uomo, dalla descrizione straniero, con il viso coperto che con un tombino colpiva ripetutamente la vetrata d'ingresso del locale", racconta il presidente del comitato Cittadini attivi San Jacopino Simone Gianfaldoni. Le urla del cittadino hanno messo in fuga il malvivente che non è riuscito a entrare ma ha lasciato un danno da migliaia di euro.

Sul posto è intervenuta subito la polizia di Stato con tre volanti. "Auguri amari anche per Natale come l'anno scorso quando il 26 dicembre è stato colpito il bar in piazza San Jacopino" commenta Gianfaldoni secondo cui "non è possibile andare avanti così, occorre tolleranza zero anche per la nostra zona. Le nostre richieste di aiuto sono rimaste inascoltate da parte del governo cittadino e delle istituzioni nonostante quello che accade continuamente".