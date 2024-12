San Jacopino, un'altra notte da incubo: dieci auto spaccate e un furto

Firenze, 18 dicembre 2024 - Un'altra notte da incubo nel quartiere di San Jacopino con dieci auto vandalizzate e una spaccata con furto alla palestra Evolution di via Giambattista Lulli. I soliti ignoti avrebbero colpito nella notte tra martedì e mercoledì lasciando ai residenti un indesiderato regalo di Natale.

Specchietti a terra e vetri in frantumi in piazza San Jacopino, via Ponte all'Asse, via Rossini, via Benedetto Marcello e via Fontana. A denunciare gli episodi il comitato Cittadini attivi San Jacopino: "Siamo sotto assedio, i malviventi si sono spostati nella nostra zona" dice Simone Gianfaldoni che ha inviato tramite pec una richiesta di intervento alla prefettura. "Abbiamo bisogno di una risposta forte, da parte della polizia municipale e di tutte le forze dell'ordine".

La stessa notte, oltre a essere state danneggiate dieci auto con un danno da migliaia di euro a fronte di pochi spiccioli, i malviventi hanno colpito anche la palestra del quartiere, Evolution che si trova in via Lulli. Ignoti dopo aver infranto la vetrata sono fuggiti con il fondo cassa. La cassa, invece, è stata lasciato nel giardino di un abitante.