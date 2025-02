Sicurezza a Montecatini, le risposte del Comune: pronti steward e guardie giurate

Montecatini Terme, 4 febbraio 2025 – Il nuovo progetto del Comune per garantire maggiore supporto e informare le forze dell’ordine nell’impegno a garanzia della sicurezza in città partirà a marzo. Come annunciato nelle settimane scorse, l’amministrazione sta ultimando il provvedimento che darà il via al servizio serale di steward nelle vie del centro che, a un certo punto della notte, si daranno il cambio con le guardie giurate impegnate nella vigilanza degli edifici comunali. Questi ultimi, per tutta la notte, compiranno un percorso con vari passaggi nel cuore di Montecatini che consentirà di segnalare qualsiasi emergenza alle forze dell’ordine.

Dopo l’ennesima rissa in strada in pieno centro, a pochi passi dalla Pasticceria Giovannini, ieri il sindaco Del Rosso ha incontrato la delegazione termale di Confcommercio a cui ha fornito rassicurazioni sull’attuazione di questo provvedimento ’di aiuto’ sul tema sicurezza. “Il fatto che il Comune abbia deciso di investire risorse per migliorare la sicurezza sul territorio è sicuramente da accogliere con favore”, dice Nicola Pieri, presidente di Confcommercio Montecatini. La situazione vissuta anche negli ultimi giorni – prosegue Pieri – non fa che confermare una preoccupazione diffusa da parte delle imprese, dei residenti e dei turisti. Bene, quindi, che il Comune abbia deciso di intervenire in modo concreto, per generare deterrenza e per tranquillizzare”.

Confcommercio ricorda che “nei prossimi giorni ci sarà modo di entrare maggiormente nei dettagli, ma per il momento è possibile rilevare che gli steward dovrebbero essere impiegati dalle 20 (il tipico orario di chiusura dei negozi) all’una di notte, mentre le guardie giurate faranno da presidio per le ore successive, fino al mattino”. Secondo Pieri è chiaro che “a Montecatini serve una soluzione di tipo strutturale per gestire un tema, quello della sicurezza, che crea problemi reali ormai da anni”.

Nell’estate 2021, l’utilizzo degli steward, reso possibile anche dal contributo della Fondazione della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, permise di fare fronte a diverse situazioni difficili, soprattutto nella zona della movida. Il modello di impiego del personale che ha ispirato l’attuale giunta Firenze, dove Comune e categorie hanno sottoscritto ormai da qualche il progetto in prefettura. Questa iniziativa andrebbe a fornire un ulteriore strumento che andrà a integrarsi con il servizio di vigilanza notturna degli edifici di proprietà comunale che aderirà a ’Mille occhi sulla città’.