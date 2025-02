Allarme violenza, la mobilitazione. I cittadini scendono in strada

Montecatini Terme, 2 febbraio 2025 – «Il sindaco Claudio Del Rosso può fare ben poco da solo, se le istituzioni a livello più alto non lo supportano. La passeggiata serale che stiamo preparando per le vie del centro puntata a sensibilizzare di più anche la prefettura e la questura». Un gruppo di cittadini che frequenta la pasticceria Sweet in viale Balducci, dopo l’aggressione avvenuta venerdì mattina tra piazza XX Settembre e via Solferino, è ormai esasperato e, uscendo dal territorio comunale, vuole un’azione più incisiva da parte dell’ufficio del governo sul territorio e dell’autorità provinciale di pubblica sicurezza dopo l’ultimo caso di violenza in strada, la rissa scoppiata in piazza XX Settembre, dove un uomo è stato aggredito a calci, pugni e bottigliate davanti ai cittadini terrorizzati. La polizia di Stato ha provveduto all’arresto di due degli aggressori poco dopo, mentre uno di loro stava tentando una rapina in un supermercato nelle vicinanze.

Un anno fa, il 12 febbraio 2024, albergatori e commercianti organizzarono una fiaccolata per le vie del centro per protestare sulla sicurezza. Dodici mesi dopo, Montecatini è ancora nella stessa condizione, nonostante il recente invio di agenti in prova usciti dai corsi della polizia di Stato per rinfoltire i ranghi.

Michela Caruso, presidente di Unim-Confesercenti e titolare della pasticceria Sweet, evidenzia la sofferenza dei cittadini. «Le persone sono sgomente – sottolinea – stiamo organizzando una passeggiata per le vie del centro per ottenere maggiore ascolto da parte delle istituzioni. Questo non è un attacco contro il sindaco Del Rosso, lui ha bisogno di un maggiore supporto da parte di determinati soggetti».

Giovanni Biondi, presidente di Assohotel-Confesercenti, chiede che una delegazione di imprenditori locali e cittadini sia ricevuta in prefettura, insieme al sindaco Del Rosso, con la partecipazione del questore Marco Dalpiazz, per esprimere le loro preoccupazioni. «La nostra non è una protesta contro il Comune – ribadisce –. Dobbiamo essere sempre al fianco del sindaco per fare in modo che le leggi siano rispettate. Prefetto e questore devono muoversi, la presenza di Centri di accoglienza straordinaria a Montecatini è senza dubbio preoccupante». Carlo Bartolini, presidente di Federalberghi-Apam sottolinea il grande rispetto della sua associazione per «il grande impegno delle forze dell’ordine. Conosciamo il grande impegno del sindaco e del prefetto per la soluzione di questo complesso problema».

Daniele Bernardini