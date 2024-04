La Rsa Stella va a Pieve a Nievole, trovata la nuova sede nell’ex resort UnoPiù

Monsummano Terme, 25 aprile 2024 – Soluzione trovata. La Rsa Stella si sposta a Pieve a Nievole, confermando le indiscrezioni secondo le quali davano per certa la nuova ubicazione all’ex resort UnoPiù. A vincere il bando per la nuova gestione è stata la cooperativa La Salute, di Lucca, che ha già all’attivo altre 10 strutture assistite per anziani, mentre invece la ditta Pace di Pieve ha vinto il bando per la ristrutturazione e conversione del resort in struttura sanitaria che sarà firmata dall’architetto Chiara Baldanzi, studio Valdesi ed ex Studio Parrillo, conosciuto oggi come Progettare Sviluppo con a capo l’ingegnere che si sta occupando in prima persona del cantiere Elena Sinimberghi, vicesindaco di Monsummano. "La nostra struttura – ha spiegato l’architetto Baldanzi – si sviluppa su un’area di 6.000 metri quadrati di terreno e al centro vi è la Villa Bertelli, che verrà riqualificata mantenendo i caratteri storici dell’edificio. I volumi sono composti dalla villa principale, dagli annessi dove verranno realizzate le camere, un fabbricato accessorio che servirà per tutti i servizi e una zona adibita a diurno, il tutto circondato da area verde adibita a parco e zone attrezzate. Si tratta di 1600 metri quadrati di superficie da adibire a camere, mensa, soggiorno palestra e tutti i servizi necessari. L’ambiente sarà molto bello anche esteticamente e tutti i corpi di fabbrica saranno collegati attraverso dei percorsi chiusi. Ci sarà ampio parcheggio e sarà dotato di fotovoltaico. Lo stato attuale è un grezzo avanzato".

Una soluzione che entro ottobre sarà in funzione, è stato annunciato dalle autorità presenti, tra cui i sindaci di Monsummano Simona De Caro e Gilda Diolaiuti di Pieve a Nievole, il direttore e il presidente della Sds Stefano Lomi e Alessio Torrigiani, Giuseppe Pace della ditta che si occupa dei lavori e Enrico Simonetti presidente della cooperativa La Salute.

"Al centro di questo progetto ci sono le persone – ha dettoElena Sinimberghi – e ci troviamo in una struttura di lusso corrispondente ai requisiti sismici, energeticamente in classe A3 che quindi risponde a livelli altissimi di comfort e soprattutto è un luogo bello perché la qualità de servizio si misura anche su queste cose. Ci saranno spazi per le attività diurne che per la Rsa vero e proprio. Ci sono 27 camere attrezzate sopra i 19 metri quadrati con servizi igienici propri e abbiamo pensato che questo progetto potesse essere adeguabile alle istanze della comunità. Stiamo facendo di tutto per lavorarci perché non vogliamo perdere nemmeno un momento per poter mettere in grado i lavoratori e gli ospiti di essere dentro il prima possibile".

Arianna Fisicaro