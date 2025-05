Novità al Parco della Rimembranza. Restyling del verde e nuovi vialetti

Montecatini Terme, 23 maggio 2025 – Sono in corso i lavori di riqualificazione del parco della Rimembranza. Gli interventi, avviati la scorsa settimana, prevedono il rifacimento dei vialetti interni e la riparazione delle panchine. I lavori saranno conclusi entro la fine del mese. Al termine di questa prima fase, Gli hotel Arnolfo e Montebello inizieranno, come previsto dall’accordo di sponsorizzazione, la riqualificazione del verde del parco, inserito in un’area importante di Montecatini, sia dal punto di vista turistico ricettivo che residenziale. “L’obiettivo generale – ricorda il Comune – è migliorare la fruibilità e la sicurezza del parco, rendendolo uno spazio più accogliente per tutti i cittadini. L’amministrazione comunale è impegnata a valorizzare i nostri spazi verdi e a migliorare la qualità della vita della città”.

Un altro spazio verde, dopo la rotonda della zona di via Pistoiese di cui si sta prendendo cura il supermercato Conad, torna così a nuova vita grazie all’intervento di un privato. Ecco il punto su tutte le adesioni registrate dal bando lanciato lo scorso anno dall’amministrazione.

Nove imprenditori, aziende e cittadini hanno risposto all’appello lanciato dal Comune e adotteranno uno spazio verde della città per garantire maggiore cura. I soggetti che hanno depositato una manifestazione di interesse e i punti che hanno chiesto di seguire sono: Maurizio Stefanelli legale rappresentante del negozio Conad, per aiuole e la rotonda/spartitraffico di piazza Italia, Gianluca Fiorini, aiuole della chiesa del Carmine e della Torre dell’orologio a Montecatini Alto, Sergio Miele, legale rappresentante della società Over per aiuole di corso Roma, Luigi Meregalli legale rappresentante della società Esselunga per aiuole via Lucchese, Parrucchieri Perondi Bruno e Luca per le aiuole di corso Matteotti davanti alla loro attività commerciale, Chiara Pacini in qualità di legale rappresentante della società Pacino srl per le aiuole di largo caduti di Nassirya, Marco Callarelli, legale rappresentante della società Hotel Montebello per le aiuole del parco della Rimembranza Nord, e Graziano Giannini in qualità di legale rappresentante di Gabrigest Hotel Arnolfo per le aiuole del parco Rimembranza Sud, e Fabio Sabatini in qualità di legale rappresentante della società Saba per le aiuole di viale Verdi davanti all’attività commerciale Bar viale Verdi 54.

Da. B.