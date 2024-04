Il caso della Rsa Stella. Soluzione in vista per tutelare anziani e lavoratori del centro

Il bando della Asl è scaduto il 13 aprile scorso. Da allora sulla vicenda della possibile chiusura della Rsa Stella di Monsummano, eccellenza sociosanitaria dal 1997, è calato un pesante silenzio da cui non trapela alcuna informazione. Domani tuttavia sarà possibile saperne di più, dal momento in cui la Società della Salute della Valdinievole ha convocato un’assemblea pubblica per parlare del caso. Ad oggi nessuna anticipazione sull’esito del bando che la Asl pubblicò per "l’individuazione di una struttura pubblica o privata accreditata per prestazioni di assistenza socio-sanitaria residenziale e semiresidenziale in favore di anziani non autosufficienti, nella Zona Distretto Valdinievole" ma secondo indiscrezioni, pare che questo secondo tentativo abbia sortito una qualche risposta da una società cooperativa. Resta l’apprensione, che si spera verrà dipanata domani all’assemblea dai rappresentati della Asl, della Sds e del Comune di Monsummano, non solo per i circa 65 ospiti anziani della struttura, la maggior parte dei quali non autosufficiente, che dovranno essere trasferiti in altro alloggio, ma anche per i 45 lavoratori della cooperativa del consorzio Zenit costretti da almeno un anno a vivere nel limbo delle mancate certezze sul loro futuro lavorativo.

Intanto l’incertezza serpeggia e secondo alcune indiscrezioni pare che il trasferimento degli ospiti potrebbe avvenire a Pieve a Nievole, dove da tempo insiste un progetto per la riqualificazione a Rsa dell’ex resort UnoPiù davanti all’ex passaggio a livello. Ciò che resta da capire sono i tempi, dal momento in cui se dovesse essere davvero quella la soluzione, i lavori per sistemare la struttura dovrebbero prendere un’altra piega, dal momento che la situazione del cantiere è ancora molto indietro. Quello che è certo è che alla Rsa Stella di Monsummano a maggio dovrà essere inaugurato il cantiere che trasformerà la struttura in ospedale di comunità, polo utile anche alle cure intermedie.

Domani i rappresentanti della Sds chiariranno la posizione su tutta la vicenda, in una assemblea che si spera sia stata convocata proprio per dare la buona notizia che il lavoro portato avanti dalle istituzioni avrebbe prodotto una soluzione utile per gli anziani ospiti, per i 45 lavoratori e per il territorio.

Arianna Fisicaro