Vandali in azione al parco Orzali. Distrutto un tavolo da ping-pong: "Video con i responsabili"

Vandali al parco Orzali. Un nuovo episodio di vandalismo che però verrà presto smascherato con l’identificazione dei responsabili. Lo ha annunciato su Facebook il sindaco della città Simona De Caro: "Mercoledì alle 23.23 una comitiva di sei-sette tra ragazzi e ragazze, dopo essersi comodamente seduta sul tavolo da ping pong acquistato per la comunità, e proprio per quella più giovane, si è divertita a spostarlo con forza fino a distruggerlo completamente. Informo che ho già preso appuntamento per sporgere formale denuncia presso le forze dell’ordine. Spero che questi atti non mi scoraggino dall’investire sui giovani, ma credetemi: diventa ogni giorno più arduo".

De Caro assicura che i responsabili di queso atto di vandalismo a un bene pubblico della comunità verranno identificati grazie alle telecamere: "Non fanno parte di una baby gang, ma hanno agito con superficialità e senza rispetto. Se fossero venuti spontaneamente non sarebbe successo nulla. Così ovviamente devo sporgere denuncia e il quadro si complica per loro e per le famiglie. Sono davvero amareggiata, manca la coscienza civile. Episodi come questo denotano un forte disagio giovanile. Dobbiamo lavorare su questo. Avrei davvero preferito che fossero venuti a scusarsi per l’accaduto, avrei cercato di chiudere la cosa facendogli capire la gravità affinché non succedesse più".

Proprio sul parco Orzali l’amministrazione De Caro ha gito negli anni scorsi per aumentare la bellezza dell’area e per renderla così un punto di riferimento per tutti i monsummanesi. In questo senso va anche la scelta di ospitarvi ancora una volta l’edizione 2025 di ’Sportiva’, la festa dello sport e del tempo libero, a cura dell’associazione Senza Tempo. Cinque giorni di sport per tutti dal 11 al 15 giugno, ogni giorno dalle ore 17 alle ore 24 al parco Orzali ci saranno attività sportive, esibizioni, gare, animazione, area food, talk show con ospite. Tanta scelta per passare una serata in compagnia anche a cena, per dare la possibilità di provare gli sport a grandi e piccoli, scoprendo insieme quanto è bello fare sport divertendosi. E in questo caso anche per dire no a gesti come quello fatto mercoledì notte.