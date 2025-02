Sicurezza, la polizia in prima linea: “Più telecamere e una foresteria”

Montecatini Terme, 11 febbraio 2025 – Il sindacato della polizia di Stato Siulp elogia il lavoro svolto nelle ultime settimane dagli agenti del commissariato di Montecatini, impegnati con successo sul fronte della repressione dei reati. Dall’anziana aggredita in piazza del Popolo all’albanese picchiato in via Solferino con gravi lesioni, solo per citare alcuni casi, tutti i casi affrontati dalla polizia di Stato hanno ricevuto risposte adeguate. Dal sindacato arriva anche un appello per potenziare il sistema di videosorveglianza comunale e rendere utilizzabile la parte al secondo piano del commissariato di viale Adua per trasformarla in una foresteria per ospitare gli agenti e rendere Montecatini una sede più appetibile. I responsabili di episodi che hanno destato forte allarme tra la popolazione sono stati individuati in tempi rapidi e arrestati o denunciati all’autorità giudiziaria. In un momento in cui il dibattito sulla sicurezza anima la dialettica politica in città, l’operato della polizia di Stato sembra mettere d’accordo tutti.

La segreteria provinciale del sindacato che in Italia vanta il maggior numero di iscritti, guidata da Gianluca Solimene “esprime il proprio plauso per l’encomiabile lavoro svolto dagli uomini e dalle donne del commissariato di Montecatini. In un contesto complesso, con risorse limitate e carichi di lavoro elevati, i nostri colleghi dimostrano quotidianamente professionalità, dedizione e coraggio, garantendo la sicurezza dei cittadini. Gli interventi tempestivi e risolutivi in tutti i recenti episodi di cronaca, sono la testimonianza tangibile dell’impegno profuso a tutela della legalità e della sicurezza urbana”.

Il Siulp sottolinea “l’importanza di una sempre più stretta collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine, invitando la popolazione a denunciare senza esitazione ogni forma di illegalità. Il sindacato sollecita le istituzioni competenti a investire maggiori risorse per potenziare il sistema di videosorveglianza e fornire alle forze dell’ordine gli strumenti necessari per operare con efficacia e in sicurezza”. Il sindacato chiede al Comune di rendere utilizzabile il secondo piano del commissariato di viale Adua, realizzato nella vecchia casa di riposo, in modo da farlo diventare una vera e propria foresteria. “Uno spazio del genere – dice il sindacato – potrebbe invogliare molti agenti a fare domanda per venire a lavorare a Montecatini, spingendo anche il Dipartimento della pubblica sicurezza a prevedere un organico maggiore in città. Sarebbe senza dubbio un ulteriore investimento utile per garantire maggiore sicurezza sul territorio”.