Buche in strada a Montecatini, i lavori: “Sono interventi tampone”

Montecatini Terme (Pistoia), 10 febbraio 2025 – Il Comune dà il via ai lavori per sistemare le buche lungo le vie cittadine. L’amministrazione rende noto che “gli uffici hanno messo in programma, a partire da oggi, lunedì 10 Febbraio, una serie di interventi tampone sulle strade maggiormente colpite da cedimenti, dovuti a infiltrazioni. Gli interventi, situazione metereologica permettendo, prevedono lavori per tutta la settimana in via Gentile, via Foscolo, via Manin, via Maratona, via Lucchese, viale Bustichini e via Baccelli”. Queste opere non rappresentano la soluzione definitiva. Lo precisa la stessa amministrazione comunale: “Sono in programma altri interventi che saranno eseguiti con temperature più miti e avranno un carattere più strutturato, al fine di ripristinare la viabilità dove necessario”.

Il Comune evidenzia che “l’individuazione dei punti di intervento è avvenuta anche grazie alla collaborazione dei cittadini che, attraverso il sistema di segnalazione messo a punto da questa amministrazione, hanno potuto indicare le aree che necessitano di intervento”. Collegandosi alla pagina Internet dedicata sul sito istituzionale è possibile, dopo aver fornito i propri dati e un recapito, segnalare qualsiasi situazione problematica dall’ambiente, con lo spazzamento e la raccolta rifiuti, alle manutenzioni, con l’acquedotto, l’arredo urbano e l’illuminazione pubblica.

La pagina Internet permette anche di far sapere alla polizia municipale qualsiasi problema relativo all’ordine pubblico, al decoro urbano e alla viabilità. Il Comune, intanto, prosegue gli interventi di abbattimento degli alberi considerati a rischio crollo. “Questa notte – spiega l’amministrazione – è previsto il taglio del pino all’incrocio davanti il Minigolf. Da mercoledì 12 è in programma l’abbattimento di quattro piante, due in viale Bustichini e due in viale Adua, individuate come pericolose. L’intervento potrà causare temporanee modifiche alla viabilità. Pertanto, il Comune invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica e alle indicazioni del personale sul posto”.

L’amministrazione ha inoltre emesso un’ordinanza in cui, a causa di una serie di lavori alla rete fognaria da parte di Acque Spa, stabilisce “il divieto di transito per tutte le categorie di veicoli dal 17 febbraio al 7 marzo, dalle 8 alle 19, con l’utilizzo do segnaletica stradale correttamente installata in viale Fedeli, nel tratto compreso tra il numero civico cinque e l’incrocio con viale Bustichini (all’altezza del semaforo)”.

Da.B