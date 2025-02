Abbattimenti di alberi pericolosi, nuovi tagli a Montecatini

Montecatini Terme, 8 gennaio 2025 – È stato effettuato l’abbattimento dei pini di viale Verdi davanti al Palazzo del Turismo (ex Apt), ed è stato programmato un prolungamento dell’attività che riguarda anche altre alberature. La decisione è stata presa in conseguenza al completamento anticipato delle perizie sulle piante di viale Bustichini e viale Adua. Grazie al lavoro degli uffici e alla collaborazione dei professionisti incaricati, è stato possibile individuare altri quattro pini da abbattere per preservare la pubblica incolumità. Giovedì 6 e venerdì 7 è stato effettuato abbattimento dei tre pini in viale Verdi. La notte tra lunedì 10 e martedì 11 ci sarà il taglio del pino all’incrocio davanti il Minigolf. Da mercoledì 12 è in programma l’abbattimento delle quattro piante, due in viale Bustichini e due in viale Adua, individuate come pericolose.

L’intervento potrà causare temporanee modifiche alla viabilità. Il Comune prosegue l’attività di controllo delle piante presenti in città a tutela della sicurezza dei cittadini e per il mantenimento del patrimonio arboreo di Montecatini. Negli ultimi anni, purtroppo, molto alberi, soprattutto pini sono crollati, avendo terminato il ciclo vitale. Diventa quindi essenziale un monitoraggio continuo, al fine di evitare possibili incidenti. A fine gennaio, un grande platano si è abbattuto lungo il sentiero che costeggia il caffè storico, alle Terme Tettuccio.

Lo stabilimento termale, per ragioni di sicurezza, è rimasto chiuso due giorni, per poi riaprire con l’interdizione temporanea ad accedere al parco. Per tutto il mese di febbraio, i professionisti delle Terme effettueranno valutazioni sulle condizioni degli alberi presenti al Tettuccio, in modo da decidere eventuali abbattimenti per le piante a rischio. In questo modo, il parco dell’edificio sarà riaperto con l’arrivo della bella stagione.

Da. B