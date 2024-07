Pini a rischio crollo, operai in via Marconi per taglio e rimozione di 14 alberi pericolosi

Montecatini Terme (Pistoia), 31 luglio 2024 – È iniziata l’opera di abbattimento di 14 pini pericolanti lungo viale Marconi. Gli addetti dell’azienda che segue la manutenzione del verde sono entrati in azione lunedì mattina. Nel mirino ci sono pini ormai in pessime condizioni, che potrebbero rappresentare un pericolo per i pedoni e le automobili. Il problema è ormai una delle questioni più complesse a Montecatini, non solo per i problemi legati al verde e all’arredo urbano, ma soprattutto per la sicurezza. Dopo le cadute di numerose piante avvenuta in città lo scorso autunno, il Comune prosegue gli interventi di prevenzione necessari. L’amministrazione ha informato che "lungo viale Marconi, all’altezza del Bar Riviera, e fino al Liceo Salutati, fino al 3 agosto verranno abbattuti 14 pini dichiararti pericolosi già nella prima mappatura arborea effettuata dalla precedente amministrazione. Le opere di cantierizzazione sono già partite e verranno chiusi dei tratti del viale per effettuare i lavori. L’amministrazione è consapevole dei disagi e dell’impatto sul traffico , ma l’intervento è indispensabile e improrogabile per ragioni di sicurezza e incolumità della cittadinanza". Sul tema del taglio dei pini, da segnalare durante il consiglio comunale uno scambio di battute fra il sindaco Claudio Del Rosso e l’ex vicesindaco Alessandro Sartoni. Quest’ultimo ha detto che sul taglio dei pini la precedente amministrazione aspettava la fine della scuola; Del Rosso ha replicato che questa frase rientra fra i motivi per cui si è candidato.

Il Comune è ormai da anni alle prese con la sostituzione delle alberature, crollate o a rischio, a Montecatini. La città, per decenni, ha goduto di un numero di piante ad alto fusto invidiato in tutta Italia. Purtroppo gli alberi sono creature viventi, con un ciclo destinato a esaurirsi. Così, nel 2016, la pineta, passata negli anni precedenti sotto la proprietà e la competenza del Comun, ha iniziato a mostrare i segni del tempo trascorso. I grandi pini hanno iniziato a cadere e, per fortuna, non hanno procurato danni molto gravi. Peggio è andata lo scorso anno, a novembre, alle Terme La Salute, dove era in allestimento la Baita di Babbo Natale. Una grande quercia, all’ingresso dell’edificio di competenza della società, crollò all’improvviso, ferendo con la chioma sette persone, per fortuna in modo non grave.