L’appello di Giachetti: "Negozi di vicinato e imprese soffrono"

"Stanno arrivando i turisti e i disagi recati alla viabilità (sulla Sp9 ndr), per frane, smottamenti e chiusure, stanno recando alle imprese del territorio un calo importante del fatturato". Con queste parole Stefano Giachetti, presidente di Confesercenti Pistoia, parla della crisi del San Baronto. "Ci rivolgiamo alle Istituzioni di competenza affinché nel breve termine intervengano sulla zona al più presto per la rimozione delle frane e il ripristino almeno parziale della viabilità con la messa in sicurezza della Strada Provinciale 9, visto che le viabilità alternative non offrono condizioni di percorrenza adeguate".

Poi le richieste: "Questa via rappresenta l’asse stradale di maggiore affluenza per la zona e vi esercitano l’attività una buona parte delle strutture ricettive e negozi di vicinato, che si stima diano lavoro a cento persone. Dove possibile sarebbe giusto anche intervenire con sgravi e o sospensioni di imposte per le attività coinvolte. Tale situazione oltre che investire principalmente sulla zona del San Baronto e su tutta la zona collinare circostante si riflette marginalmente anche su Lamporecchio da sempre crocevia principale per la città di Pistoia e la piana circostante".