L’albergatrice novantenne in tv. Protagonista Marisa Mariotti

Una splendida novantenne (anzi, ha spento 91 candeline proprio venerdì) è tuttora al lavoro nella propria struttura dell’accoglienza, ancora oggi a conduzione familiare e a pieno titolo tra i migliori esempi della lunga storia dell’hotellerie montecatinese. Marisa Mariotti sarà protagonista questa sera alle 21 in prima serata su Rai 3, nel programma ’Le ragazze. La conduttrice Francesca Fialdini ci guiderà nel racconto di storie di donne che grazie al loro sguardo hanno illuminato eventi della nostra storia recente, con il microcosmo di ogni singola donna che si allargherà al contesto storico e agli eventi che l’hanno sfiorata.

Classe 1934, originaria della frazione monsummanese di Cintolese, dove fin da ragazza ha aiutato la famiglia di ’sarellai che aveva una piccola ditta che, come da tradizione di quei luoghi e di quegli anni, si occupava di confezionare e lavorare le ceste per le damigiane, dal 1956 la signora Marisa ha gestito un negozio di alimentari alla Casina Rossa a Montecatini. Questo fino al 1967, anno in cui ha aperto l’hotel Nuovo Savi, di cui è ancora oggi la titolare. Negli anni successivi ha contribuito a rilevare la gestione di altri alberghi in città assieme ai figli: nel 1980 ha aperto le sue porte l’hotel Columbia (poi gestito dal figlio Luca); nel 1993 è toccato al Grand hotel Adua e Regina di Saba (con il figlio Antonio) e nel 1999 al Manzoni con la figlia Cristina.

Con un pensiero all’oggi, al domani e al futuro, Marisa Mariotti aveva chiesto per grande festa organizzata lo scorso anno per il novantesimo di non ricevere regali, semmai offerte per l’ospedale pediatrico fiorentino Meyer per sostenere il futuro dei bambini, per la casa di riposo San Francesco di Montecatini Alto e in favore delle opere di restauro delle Terme Tettuccio.