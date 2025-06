La salute della Valdinievole. La SdS si aggiorna e cambia. I piani illustrati ai cittadini

Iniziano la settimana prossima e continueranno per l’intero mese di luglio, una serie di incontri, promossi dalla Società della Salute della Valdinievole, per presentare il ’Profilo di Salute’ comunale in tutti gli 11 Comuni che fanno parte del consorzio. Si inizia dal Comune di Montecatini, con un appuntamento fissato per lunedì 23, alle 21.30, nella sala consiliare. In quella, come nelle occasioni successive, oltre alla presentazione del profilo di salute sarà illustrato il nuovo modello organizzativo sanitario e sociale territoriale. In ogni incontro si spiegherà alla cittadinanza la riorganizzazione della rete sanitaria e sociale, anche alla luce dei finanziamenti del Pnrr, Missione 5 (sociale) e Missione 6 (sanitaria) che permetteranno la nascita delle Case di Comunità, dell’Ospedale di Comunità, delle Centrali Operative Territoriali, dell’abitare supportato, di percorsi per il Durante e Dopo di Noi, della Stazione di Posta.

Il calendario degli incontri. Come detto si parte dal Comune di Montecatini lunedì 23 giugno, alle ore 18.30 in sala consiliare. Le altre date: Chiesina Uzzanese (27 giugno ore 21 al centro civico il Fiore), Buggiano (28 giugno ore 10 sala consiliare piazza del grano), di Pieve a Nievole (5 luglio ore 18 sede Auser), Massa e Cozzile (7 luglio ore 18 sala consiliare), Monsummano Terme (8 luglio ore 18 Biblioteca Giusti), Lamporecchio (8 luglio ore 21 Sala Bartoli in piazza IV novembre 28), Larciano (10 luglio ore 18 sala consiliare) Pescia (11 luglio ore 21 Palazzo del Palagio), Ponte Buggianese (10 settembre ore 21 Biblioteca comunale), Uzzano (13 settembre ore 10 sala consiliare).

L’illustrazione dei piani di salute servirà ad analizzare i dati socio demografici, epidemiologici e sociali che riguardano la popolazione residente in ogni singolo Comune oltre ad evidenziare, fra i determinanti di salute, quelli più positivi così come quelli più critici. "Siamo convinti che informare i cittadini sul funzionamento della rete dei servizi può aiutare l’intero sistema a dare più valore alle risorse presenti nelle comunità locali – sottolinea il presidente SdS Simona De Caro. "Un’occasione – aggiunge il direttore SdS Stefano Lomi – per coinvolgere tutti i soggetti che sono interessati a portare un contributo per migliorare la qualità della vita delle persone".