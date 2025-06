Herons, popolo rossoblu in marcia. Pronta l’invasione di Cento. In mille per il sogno Serie A2

Montecatini Terme (Pistoia), 20 giugno 2025 – In mille a Cento. Un anno dopo la serie di finale playoff contro la Del Fes Avellino, che ha portato quasi 7000 presenze al PalaTerme nelle tre gare casalinghe ospitate (con il picco dei 3000 spettatori fatti registrare per gara-5) e 500 tifosi al Pala Del Mauro fra gara-3 e gara-4, a Montecatini Terme e dintorni è di nuovo Herons mania. D’altra parte per i colori rossoblù e per tutto il movimento sportivo del territorio domenica 22 giugno 2025 potrebbe diventare un giorno storico: alle 18.30 alla Baltur Arena di Cento, tempio cestistico da circa 2000 posti, il club del presidente Andrea Luchi si giocherà l’accesso in A2 nello spareggio contro la Gemini Mestre e dalla Toscana è previsto un vero e proprio esodo verso la cittadina in provincia di Ferrara.

La piattaforma ticketmaster.it, sulla quale la Lega Nazionale Pallacanestro gestisce la vendita dei biglietti per la «finalina», è stata letteralmente presa d’assalto: a nemmeno ventiquattro ore dall’inizio della prevendita «online» i tagliandi acquistati nel settore riservato ai sostenitori termali, ovvero la tribuna sul lato lungo del rettangolo di gioco posta dietro alle due panchine (mentre la tribuna opposta è stata riservata ai tifosi di Mestre), erano circa 700, con i biglietti per le poltroncine polverizzati in poche ore. Con il passare dei giorni i biglietti venduti sono diventati ben più di 800 e c’è la possibilità concreta che alla fine ci si assesti su un numero di presenze che va oltre le 900 unità.

Un pezzo di Valdinievole che si sposterà verso Cento. Come? Quasi esclusivamente con mezzi propri: la società termale non ha organizzato bus ma ha comunicato sui propri media la riattivazione di BlaBla Herons, il servizio che consente ai supporters di viaggiare insieme per vivere le partite della formazione rossoblù «con ancora più energia e spirito di condivisione», creando per l’occasione un gruppo Whtasapp utile a chi sarà presente alla Baltur Arena per condividere la lunga trasferta e ammortizzare così i costi di trasferimento.

I gruppi del tifo organizzato rossoblù poi si muoveranno in massa verso il luogo del match con pulmini, van o minivan a partire da domenica mattina: l’obiettivo è quello di entrare a palazzo non appena verranno aperti i cancelli, per far sentire tutto il calore ai propri beniamini fin dal riscaldamento. O forse anche prima: non è escluso infatti che una delegazione di tifosi sia presente al raduno della squadra, fissato per domani pomeriggio, per salutare e caricare giocatori, staff tecnico e dirigenti al momento della loro partenza alla volta di Cento.

La corsa al biglietto nel frattempo continua ad impazzare ma la disponibilità residua dei tagliandi per assistere dal vivo allo spareggio per l’A2, ormai in esaurimento, è sicuramente inferiore alla domanda. A rimanere a bocca asciutta saranno dunque in molti ma a tutti coloro che non potranno seguire la squadra fino in Emilia ci ha pensato il Comune di Montecatini Terme: mercoledì il sindaco Claudio Del Rosso ha annunciato l’istallazione di un maxi-schermo nel parco termale, davanti alla sede dell’Asvalt. Un’iniziativa gratuita e aperta a tutti che permetterà a chi non potrà essere presente a Cento e non possiede un account LNP Pass (il sito a pagamento per vedere in streaming tutte le gare dei campionati di A2 e B Nazionale) di seguire in diretta la partita della Fabo.

Filippo Palazzoni