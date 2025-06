Paura per l’incendio a Mastromarco. In fiamme due rimesse agricole. Pericolo bombole del gas

Paura a Mastromarco per un incendio scoppiato nella prima mattinata di ieri. Per cause ancora da accertare, due rimesse agricole in via dell’Apparita sono andate completamente distrutte dalle fiamme. Il rogo è scattato in una zona di Mastromarco densamente abitata, con abitazioni intorno alle rimesse da cui inizialmente è stato visto uscire fumo. L’incendio ha preso campo rapidamente e dal fumo siamo passati alle fiamme. Gli abitanti della zona hanno subito avvisato i vigili del fuoco che sono intervenuti per domare l’incendio.

Oltre alle rimesse interamente bruciate, il danno più ingente è stato fatto al pannello fotovoltaico, presente su tetto di una delle due riemesse. Erano presenti anche le batterie di accumulo, per il pannello, completamente bruciate anch’esse. Le fiamme alte e alcune piccole esplosioni hanno portato le autorità intervenute a predisporre, per precauzione, l’evacuazione dalla zona di circa dieci persone. Si temevano infatti altre esplosioni, considerato il fatto che nelle rimesse erano presenti anche delle bombole di gas. Dopo lo spegnimento dell’incendio e la bonifica dell’area, i residenti della zona sono tornati alle loro case.

Un incendio che ha destato tanta paura e preoccupazioni. Il fumo nero si vedeva da diversi chilometri di distanza. Le fiamme erano alte e c’era la paura che potessero coinvolgere anche le case che erano attigue. Fortunatamente alla fine non ci sono da registrare né feriti e nessuna persona è rimasta intossicata. Sul posto sono intervenuti i vigli del fuoco che hanno subito iniziato l’opera di spegnimento dell’incendio e la messa in sicurezza della zona. Sono arrivate anche le ambulanze della Croce Verde di Lamporecchio, pronte ad intervenire in caso di necessità.

M. M.