Ippodromo Sesana, è countdown. Sopralluogo decisivo il 25 giugno

A pochi giorni dalla fatidica data di riapertura dell’ippodromo di Montecatini, è stato effettuato il primo sopralluogo la Commissione di Sicurezza del Prefetto di Pistoia. Il Sesana ha praticamente completato tutti i lavori previsti nel progetto di rilancio, parte dei quali, come la demolizione di alcune scuderie pericolanti e l’installazione di una balaustra nella tribuna, si erano resi necessari per la messa in sicurezza dello storico impianto. Da voci di scuderia sembra che la Commissione, in visita al trotter lo scors venerdì, abbia trovato tutto in regola, ma tornerà comunque per un secondo e definitivo sopralluogo il prossimo 25 giugno, che porterà alla firma ufficiale che darà l’ok alla stagione di corse 2025.

Il motivo della seconda visita sembra essere dettato da alcune macerie ancora in giro e dalla balaustra che deve essere montata in questa settimana, quindi di fatto il cantiere è ancora aperto e ciò giustifica il rinvio della firma. La data di riapertura dell’impianto sembra essere confermata per sabato 28 giugno alle 20.30: non sarà un convegno di routine ma una vera e propria festa, infatti per l’occasione potrebbe esserci addirittura uno spettacolo pirotecnico. La stagione di corse 2025 si è sicuramente fatta attendere ma promette di recuperare con un estate all’insegna dell’intrattenimento in pista e sugli spalti. Da apprezzare anche l’investimento importante (circa un milione di euro, ndc) che la società di gestione ha stanziato per il Sesana in un periodo in cui l’ippica non brilla particolarmente. L’investimento deve essere guardato nel lungo termine, perchè è vero che quest’annata con soli 21 convegni non sarà certo da record, ma la speranza è quella di ritrovare al Masaf calendari e sovvenzioni più adeguate: nonostante tutto il Sesana è ancora oggi una delle piste da 800 metri più belle d’Italia.

Martina Nerli