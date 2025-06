L’acquedotto sarà rinnovato. Lavori per oltre un milione di euro. Sette cantieri sulle condotte idriche

Oltre un milione di euro per ammodernare l’acquedotto cittadino. Succede a Pieve a Nievole dove Acque Spa investe 1.200.000 euro finanziati con il Pnrr per aprire i cantieri per rinnovare le condotte idriche. Un totale di oltre due chilometri di nuove condotte che interessano 7 strade diverse soprattutto in località Via Nova. In particolare i cantieri apriranno in via Giannini, Alberello, Porrioncino, Leopardi, Martiri del Padule e Carducci, a cui si aggiunge l’intervento in via Cosimini. "Si tratta di sette lavori – fa sapere i l gestore idrico – diversi per tipologia ma uniti da un denominatore comune: quello di ’Digital4zero’, il maxi-progetto di Acque co-finanziato dal Pnrr".

Nel dettaglio, per quanto riguarda gli interventi in Via Nova, Acque spa fa sapere che "in via Giannini saranno realizzati 700 metri di nuove condotte, mentre via Porrioncino, con un progetto diviso in più fasi, entreranno in funzione 590 metri di tubazioni. In via Alberello, ulteriori 440 metri, ai quali si aggiungono altri 125 metri e 135 metri nelle vie Leopardi e Martiri del Padule. Completa l’elenco via Carducci, con 220 metri di nuove condotte. Gli interventi sono stati pianificati in modo da evitare, per quanto possibile, eccessivi disagi ai residenti e alla viabilità. Al contempo, è utilizzata la tecnica dei cantieri mobili, che si spostano progressivamente su brevi tratti di 30-50 metri. I lavori comprendono anche il rifacimento degli allacci di utenza. Infine, sarà garantita la riasfaltatura dei tratti di strada interessati dai cantieri". In via Cosimini invece sarà sostituito il tratto di rete idrica con la posa di 1.200 metri di nuova condotta per un investimento da 550mila euro.

"I lavori a Via Nova - commenta il presidente di Acque Simone Millozzi - rappresentano la prosecuzione di un progetto che negli anni scorsi ha portato al rifacimento delle condotte in via Marconi, via Ponte di Monsummano e via Campicelli, per un totale di quasi 4 chilometri di nuovo acquedotto, mentre prima di via Cosimini, Acque era già intervenuta in via Matteotti e via Roma per 600 metri di nuove reti". Soddisfatto anche il sindaco di Pieve, Gilda Diolaiuti: "Questi lavori non solo migliorano le infrastrutture idriche, ma prevedono anche la riasfaltatura delle strade interessate".

AF