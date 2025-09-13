La metanizzazione avanza anche a Ponte

La rete gas del comune di Ponte Buggianese sta per essere estesa, grazie ai lavori di Toscana Energia pronti a partire dal prossimo 19 settembre. Le zone ad essere interessate sono quelle di via Porto Agnolone, di via Volta e di via Fattoria. Grazie a questi interventi, Toscana Energia raggiunge con la propria rete aree non ancora servite, consentendo ai cittadini pontigiani di usufruire di un servizio continuo. La società, grazie anche al processo di digitalizzazione quasi completato, è inoltre in grado di monitorare e gestire da remoto tutta la rete in maniera costante.

I lavori verranno svolti in due lotti. Il primo, della durata di circa tre mesi, vedrà la posa di 708 metri di tubazione più allacciamenti, interrati da via Porto Agnolone fino al bivio con via Fattoria, e con una diramazione su via Volta. Il secondo lotto, i cui lavori inizieranno una volta terminati quelli del primo, durerà circa un mese e mezzo, con un’estensione della rete per 304 metri più allacciamenti, interrati da via Fattoria fino al congiungimento con la rete gas attualmente in esercizio.

"Desidero ringraziare tutto il personale di Toscana Energia – commenta il sindaco Nicola Tesi – per lo sforzo che ha fatto per realizzare questa metanizzazione, che sarà al servizio di oltre 50 famiglie. Sarà realizzata anche la predisposizione della pubblica Illuminazione, e successivamente sarà riasfaltata tutta la strada, grazie all’intervento già fatto da Acque Spa".

Simone Lo Iacono