La chiusura della Sp9 Montalbano ai tir. Confcommercio: "Servono lavori strutturali"

"Riteniamo urgente un intervento di natura strutturale sulla strada provinciale 9 del Montalbano, uno snodo viario fondamentale per il trasporto merci, e per il lavoro delle attività legate a commercio e turismo". È quanto scrive Confcommercio tramite il suo presidente Gianluca Spampani, inviando una lettera al presidente della provincia di Pistoia, Luca Marmo, affinché la questione incontri una soluzione adeguata in tempi congrui.

"La proposta di una chiusura della strada ai mezzi pesanti, che dovrebbe trovare attuazione nelle prossime settimane, risponde certamente ad un’esigenza di sicurezza. Tuttavia – prosegue l’Associazione – sono evidenti i danni che si prospetterebbero per l’economia dei territori collegati dalla provinciale, se il divieto di transito diventasse a tempo indeterminato, e non fosse accompagnato da lavori urgenti. In quel caso anche i danni alla strada aumenterebbero e, in prospettiva, potrebbe essere minata la stessa circolazione del traffico ordinario".

"Chiediamo quindi alla Provincia di Pistoia un intervento strutturale urgente per la messa in sicurezza definitiva della Sp9 Montalbano. Riteniamo inoltre necessario un confronto con le associazioni di categoria per valutare le possibili alternative e minimizzare gli impatti economici e logistici sulle imprese".

Venerdì intanto una nuova frana ha interessato la strada del San Baronto. Il cedimento del terreno sovrastante la carreggiata è avvenuto fortunatamente senza coinvolgere veicoli in transito. Il materiale franato ha invaso le due corsie e ha causa la chiusura della strada da parte della Provincia.