Incidente sul lavoro con l’idropulitrice

Un brutto incidente sul lavoro è avvenuto ieri mattina al centro di depurazione in via Torino, a Buggiano. Un giovane è rimasto ferito dal getto dell’acqua ad alta pressione, mentre stava lavorando con l’idropulitrice. La vittima è stata soccorsa subito: il dolore era fortissimo Il ferito è stato trasportato più dalla Pubblica Assistenza Croce oro di Ponte Buggianese all’ospedale di Pescia in codice rosso. Non è chiaro se si sia staccata o meno la pistola dell’idropulitrice e il giovane abbia o meno fatto tutto da solo. Di certo, purtroppo, il getto troppo forte gli ha bucato la spalla, dove sarebbe entrato un pezzo del tubo di metallo. Per poco il brutto incidente sul lavoro non si è concluso con una vera e propria tragedia.

Purtroppo, gli operatori che utilizzano queste apparecchiature possono restare coinvolti in brutti incidenti con una frequenza assai più alta di quanto si possa pensare. Questi apparecchi, durante l’utilizzo a livello industriale, possono causare ferite molto gravi. Un idro pulitrice può causare ferite gravi e superficiali, come tagli e lacerazioni alla pelle, ai tessuti e ai muscoli, lesioni agli occhi, scottature da acqua o vapore caldo e ferite dovute a detriti che vengono scagliati ad alta velocità, inclusi piccoli oggetti come sabbia o schegge che possono penetrare in profondità nella pelle, come avvenuto in questo caso. L’apparecchio può proiettare ad alta velocità particelle di sporco, sabbia, schegge di vernice o altri oggetti presenti sulla superficie pulita, che possono causare lesioni.

Il giovane, in questo momento, dopo aver ricevuto le prime cure di urgenza, si trova ricoverato in ospedale. La notizia del terribile infortunio, ieri mattina, si è subito diffusa in tutta la Valdinievole, suscitando profondo sconcerto tra la gente, che non avrebbe mai potuto immaginare che si verificasse un incidente del genere.

Da. B.g. l. p.