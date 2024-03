Incendio al Kursaal, la paura di chi ha assistito al dramma: “Svegliata dal rumore delle fiamme”

Montecatini Terme (Pistoia), 24 marzo 2024 – È stata svegliata dal crepitìo delle fiamme Irina Varfolomejeva. Vedendo il fuoco dalla propria abitazione, a pochi metri dal Kursaal, si è precipitata immediatamente in strada e ha raggiunto l’angolo di corso Roma che si era trasformato in un girone infernale. D’istinto ha afferrato il proprio cellulare e ha girato il primo video del disastro. Video immediatamente pubblicato sui propri profili social e diventato virale in una manciata di minuti. Il rogo stava divorando un pezzo della storia della città e Irina ha prontamente documentato un disastro che resterà per sempre impresso nella mente e nel cuore dei montecatinesi. Un po’ come il famoso incendio delle Panteraie avvenuto molti anni fa.

La donna è stata tra i primi ad accorrere sul luogo del disastro, ha anche chiamato i soccorsi ma si è subita resa conto, insieme al figlio che era con lei, che in realtà i vigili del fuoco con una prima quadra erano già in azione. "Di lì a poco – racconta Irina – sono arrivati i rinforzi. La strada è stata immediatamente chiusa, non eravamo più di una decina di civili a guardare cosa stava succedendo e ad assistere alle operazioni delle forze dell’ordine".

Irina Varfolomejeva insieme al figlio Antons

Erano le 4.50 quando con i suoi occhi Irina ha visto il ’Principe’ divorato dalle fiamme e un po’ di storia di Montecatini andare in fumo: un pezzo del Kursaal stava bruciando. "L’incendio era partito da poco quando siamo scesi in strada. La cosa che mi ha maggiormente colpito è stata proprio il rumore del fuoco che mi ha fatto sobbalzare nel sonno. Non credevo potesse succedere nulla di simile. Ci siamo fermati per un po’ sul posto, poi siamo andati a casa. È stato terribile, pazzesco"".

Irina abita a Montecatini e lavora a Pistoia, dove è titolare del negozio Ami Parfumerie. Praticamente non ha chiuso occhio, preoccupata per quanto stava accadendo a pochi passi da casa sua. "Mio figlio era con me. Abbiamo seguito attentamente e con ansia quanto stava avvenendo. Quelle scene non le dimenticherò mai. Le fiamme erano altissime, talmente alte che le vedevamo dalla nostra abitazione nonostante si trovi nell’interno rispetto a corso Roma. I vigili del fuoco sono stati bravissimi, sono arrivati davvero nel giro di pochi attimi. E’ stato davvero incredibile. Non posso dimenticare quel rumore e quel fuoco".

Il video di Irina ha collezionato migliaia di visualizzazioni ed è stato condiviso da molte persone. Immediati i commenti, tutti sulla stessa falsa riga: "Il giochetto è fatto", "Gli hanno dato fuoco".

Giovanna La Porta