Ore 4.30, inferno di fuoco a Montecatini. Cos’è accaduto al Kursaal

Montecatini Terme, 23 marzo 2024 – Ore 4.30: inferno di fuoco nel centro della movida di Montecatini Terme. Un incendio violentissimo si è scatenato all’interno del complesso Kursaal, negli spazi dedicati al locale Principe. Fiamme altissime e fumo: lo scenario inquietante ha subito fatto scattare l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco del comando di Pistoia, distaccamento di Montecatini e le squadre di Pescia in supporto. La strada è stata chiusa alla viabilità per consentire le operazioni di spegnimento dell’incendio in sicurezza e sul posto sono giunti carabinieri e polizia.

Subito gli accertamenti per escludere che nessuno fosse rimasto coinvolto nel terribile incendio. Venerdì sera, ore piccole, locale pieno: tutto portava a pensare che qualcuno potesse essere rimasto ferito. Fortunatamente non è stato così. “Il locale era strapieno – racconta Pierluigi Spera – Intorno alle 2.30 abbiamo chiuso come facciamo di solito il venerdì sera. All’interno è rimasto solo l’amministratore e intorno alle 4 ha sentito un botto sulla porta. Sono entrate alcune persone che hanno dato fuoco al locale. Lui si è barricato nella stanza e per la paura è fuggito dalla finestra lanciandosi da 5 metri. Adesso carabinieri e polizia indagano sulla vicenda, ci sono anche le telecamere. Ma siamo davvero sconvolti. Non ci sono mai stati dissapori con alcuno, il nostro locale fa solo del bene alla città. La serata di venerdì era andata benissimo, avevamo servito centinaia di cocktail”.

Prende dunque campo l’ipotesi dolosa, le indagini avviate sapranno chiarire i contorni di questa vicenda che ha turbato la città intera. Il Kursaal ha un grande valore storico per Montecatini, quell’angolo tra Corso Roma e via IV Novembre è ormai divenuto simbolo, una struttura chiave per l’intrattenimento fin dalla sua nascita nel 1907.