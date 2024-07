Quartè-Quintè. Biscuit del Nord sorprende tutti

Non ha deluso le aspettative la Tris Quartè Quintè nazionale Premio Fise Toscana andata in scena mercoledì sera all’Ippodromo Sesana. Rush vincente per Biscuit Del Nord che entra nel vivo della corsa solo a 250 metri dal palo battendo i protagonisti principali ovvero Baccani e Doritos Bi che finiscono rispettivamente al secondo e terzo posto. Il Quintè è un format che regala sempre grandi emozioni. Doritos in testa ha reso dura la risalita ai cavalli dietro, come prevedibile il primo a provarci all’esterno è stato Baccani che ha dato prova ancora una volta non solo della sua forma ma anche della sua tenacia. La corsa sembra finire con un infuocato match a due ma a pochi metri dal palo l’arrivo in mezzo alla pista di Biscuit sorprende tutti. Ancora fresca da un percorso tranquillo nelle retrovie, l’allieva di Marjo Natynki guidata per l’occasione da Tommaso Gambino, percorre gli ultimi metri a velocità doppia e vola verso il traguardo. La vittoria a sorpresa e l’uscita dal podio del favorito Virtuale alza la quota del Quintè che supera i 18 mila euro.

Le altre corse hanno tenuto alto il livello con il bel doppio di Francesco Facci in sulky a Birbone dei Colli e al promettente Guarana Bi. Immancabile l’arrivo a grossa quota e questa volta a far felice gli scommettitori più audaci è stato Edoardo Baldi con Dream Axe mentre il più atteso della serata Fight Cub ha mantenuto le promesse. L’estate del Sesana procede a vele spiegate, con una media di mille spettatori a convegno e un programma tecnico di qualità.

Martina Nerli