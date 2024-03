Incendio nella notte, in fiamme il Kursaal a Montecatini

Montecatini (Pistoia), 23 marzo 2024 – Un violento incendio è divampato nella notte nella parte storica del complesso Kursaal di Montecatini dove si trova il famoso locale “Principe” che è stato gravemente dannegiato dal rogo. E’ successo intorno alle 4.30 del 23 marzo in Corso Roma angolo viale Quattro Novembre.

Sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme. All'arrivo delle squadre dei vigili del fuoco le fiamme erano alte e ben visibili dall'esterno. Il tempestivo intervento ha evitato la propagazione delle fiamme alle vicine attività commerciali e all'intera struttura "ex Kursaal". Operazioni di bonifica e messa in sicurezza sono ancora in corso. La circolare stradale limitrofa al luogo dell'incendio è stata momentaneamente chiusa per permettere alle squadre di soccorso di operare in piena sicurezza. Non si registrano persone coinvolte. Sul posto pattuglie della Polizia di stato e dei carabinieri per la gestione della viabilità.

