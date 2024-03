Kursaal, da cinema a casinò: la storia del simbolo di Montecatini finito in mano alla mafia, poi rinato

Montecatini Terme, 23 marzo 2024 – Il Kursaal, con il suo cinema-teatro, ha rappresentato un punto di riferimento importante per l’intrattenimento in città fin dal 1907. L’incendio divampato questa notte nel locale Principe, all’interno del complesso Kursaal, ha danneggiato, oltre che la struttura, un simbolo che ha fatto la storia della città. Un complesso iconica che ha trovato la sua rinascita come centro della movida, ma non senza burrasche. Alla fine degli anni Ottanta, grazie a un prestanome, è finito nelle mani del boss della Camorra Pasquale Galasso. Grazie alle rivelazioni fatte da un pentito al giudice Ferdinando Imposimato, il bene venne poi confiscato.

Per lunghi anni, ha rappresentato un luogo di grave degrado, proprio nel cuore della città. Alla fine è stato acquistato dalla società Monaco di Verona che ha avviato una ristrutturazione completa, recuperando la facciata storica. Sul lato che dà su viale IV Novembre hanno trovato sede numerosi locali della movida cittadina. Il Principe aveva aperto nella primavera del 2023, nella facciata storica del Kursaal, in corso Roma, nella stessa parte del complesso che, al piano superiore, nel dopoguerra, ha ospitato per breve tempo un casinò.