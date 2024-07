Al Sesana serata vintage. Tuffo nel passato ricordando le discoteche toscane

L’ ultimo sabato di luglio punta in alto. Il programma è particolarmente intenso come si può intuire dal titolo della serata ’Remember Toscana Disco’. È un tuffo nel passato ricordando cinque tra le discoteche toscane più famose con i rispettivi dj che hanno segnato la storia del divertimento. Per la discoteca Pianeta Rosso ci sarà Steve Martin, per la Casina Rossa alla console Valter Demi, per l’indimenticabile Kursaal, tempio della movida montecatinese, ci sarà Mario Balducci, per il Green Ship Frav Giovanni e Vittorio l’Indiano ed infine per il famoso Concorde la musica travolgente di Ringo. Tornare a vedere vinili e feltrini sui piatti che girano sarà un emozionante colpo al cuore per molti che già dalle prime note si ritroveranno catapultati nei ricordi più belli. Arena Sesana all’insegna della grande musica del passato ma non è l’unica iniziativa della serata, come sempre il Baby Village per i più piccoli, la carrozza d’epoca e gli immancabili pony.

La serata, sponsorizzata dal vivaio Zelari, è centrata sulla quinta che apparentemente può sembrare solo un bell’invito per discreti cavalli anziani sulla distanza del miglio e invece apre il famoso cassetto regalando al vincitore la wild-card per il gran premio Città di Montecatini. È una corsa di grande fascino perché da la possibilità anche ai cavalli dal curriculum più modesto che quindi in base ai parametri con cui viene stilata la classifica di accesso finirebbero fuori, di vivere il sogno di ferragosto. La cavalla più attesa della serata è la Filadelpia alla sesta corsa per la connection Casillo-Di Nardo.

Martina Nerli