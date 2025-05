Grave incidente sul Montalbano. Motocarriola si ribalta nell’oliveta. Cinquantenne rimane schiacciato

Momenti di apprensione e paura sulla collina del Montalbano per un incidente con protagonista un cinquantenne. Intorno alle 13 un uomo nato nel 1971 e residente a Larciano è rimasto vittima di un infortunio mentre stata lavorando su una motocarretta. Secondo le ricostruzioni dei vigili del fuoco e dei carabinieri che sono intervenuti in via Bufignano, il mezzo mentre era in moto si è ribaltato, finendo per schiacciare l’uomo. Un capovolgimento che spesso risulta essere fatale per la persona che rimane sotto il mezzo, ma per fortuna questa volta l’incidente si è concluso con un finale positivo.

Fortunatamente sul posto, abbastanza lontano dalla strada principale, era presente il figlio e visto l’accaduto e la gravità del fatto, ha subito allertato i soccorsi. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce Verde di Lamporecchio e un’automedica. Sono stati allertati anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, arrivate subito sul luogo dell’incidente.

Il medico, dopo avere valutato la situazione fisica dell’uomo, che ha riportato un forte trauma addominale e una serie di fratture a una gamba, ha allertato l’elisoccorso Pegaso. Sembra che durante il primo soccorso, l’infortunato non abbia mai perso conoscenza. L’elicottero arrivato sul posto, dove non è possibile atterrare per la zona collinare e piena di oliveti, ha usato il verricello per caricare l’infortunato sul mezzo ed è subito partito per l’ospedale di Careggi, dove gli sono state fatte le cure necessarie. Un incidente che ha provocato tanta paura e apprensione per gli abitanti de posto. L’infortunato è una persona molta conosciuta, così come tutta la sua famiglia.

Massimo Mancini