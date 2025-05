Baglioni al Tettuccio, la smentita. Del Rosso: "Lo vogliamo qui"

"In merito a quanto apparso su alcuni organi di stampa, Friends & Partners, che organizza e produce in esclusiva i live di Claudio Baglioni, precisa che non è previsto nessun concerto dell’artista a Montecatini". Riccardo Vitanza, portavoce dell’agenzia che vanta alcuni dei più grandi artisti del panorama musicale italiano, commenta così la notizia relativa allo stanziamento di circa 120mila euro da parte del Comune per l’organizzazione di una esibizione del cantautore romano, in estate davanti alle Terme Tettuccio. Il consigliere di minoranza Edoardo Fanucci ha sollevato una polemica politica su questa scelta, giudicandola inopportuna in un momento in cui il Comune ha dovuto aumentare i costi della Tari, dovendo coprire interamente i maggiori costi previsti dal gestore.

Il concerto di Baglioni è stato pensato per celebrare una ricorrenza particolare. Quest’anno, infatti, ricorrono i quarant’anni della canzone La vita è adesso, che nel 1985 fu la sigla di Serata d’Onore, programma condotto da Pippo Baudo nella prima serata di Rai Uno. Il video della canzone divenne un grande strumento di promozione per la città. Un lavoro che fu realizzato grazie all’impegno dell’allora assessore al turismo Alberto Lapenna.

Il sindaco Del Rosso mantiene la calma e non si scompone. "Siamo orgogliosi del rapporto pluriennale della città con un artista del calibro di Baglioni – sottolinea – per il quale esprimiamo il nostro massimo apprezzamento. Speriamo di averlo presto a Montecatini, dove sarà accolto nel miglior modo possibile, come merita l’uomo e l’artista".

Da. B.