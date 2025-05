Baglioni in concerto al Tettuccio

’La vita è adesso’, l’intramontabile canzone di Claudio Baglioni, veniva presentato quarant’anni fa a Montecatini, dove divenne la sigla di apertura del programma ’Serata d’Onore’, lo spettacolo di punta del giovedì sera, trasmesso su Rai Uno e condotto da Pippo Baudo. Il cantautore romano sta per tornare in città, dove si esibirà nel piazzale Domenico Giusti in una delle date di un tour con poche date, dedicato a questo grandissimo successo.

Il video della canzone, che apriva lo spettacolo televisivo, venne girato in città, tra le Terme Tettuccio e la pineta. Le riprese, che possono essere viste ancora su YouTube mostrano davvero una Montecatini nel pieno della sua bellezza. Baglioni suona un pianoforte all’interno delle Terme Tettuccio, più belle che mai, e in pineta, un polmone verde ancora nella migliori condizioni. Durante il video scorrono le facce di tanti montecatinesi, allora 15-20enni, ma anche bambini piccoli, e oggi uomini e donne più che adulti.

Il sindaco Claudio Del Rosso ha fatto questa proposta al cantautore romano e lui ha accettato, pensando di dedicare il tour ai primi quarant’anni di questa canzone. Il Comune spenderà circa 120mila euro per questo progetto. ’La vita è adesso’ consacrò una volta per tutte Baglioni che con il suo carisma e stile e con il suo pop-rock poetico diventò idolo generazionale dei giovani e adulti, confermando la sua trasversalità e diversità di pubblico. Il tour negli stadi in seguito di questo album, ’Notti di note’, riuscì a superare il precedente ’Alé-oó’ con un totale di oltre un milione e 500mila spettatori. Il concerto finale del 20 settembre allo Stadio Flaminio di Roma fu il primo concerto di musica pop della storia ad essere trasmesso in diretta televisiva Rai, alla presenza di 95mila spettatori allo stadio e 12 milioni di persone davanti alla tv.

Da. B.