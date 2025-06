Nuova filiale. Openjometis in via Empolese

Apre la nuova filiale di Openjobmetis a Monsummano situata in via Empolese 70. "La nuova sede rappresenta un ulteriore passo avanti nella volontà di offrire un servizio sempre più efficiente, capillare e vicino alle esigenze del territorio – fanno sapere da Openjobs –. Con oltre vent’anni di attività, la filiale ha sviluppato una conoscenza approfondita delle dinamiche occupazionali dell’area, con particolare attenzione a settori strategici come quello calzaturiero. A questi si affiancano il settore della gomma plastica e quello metalmeccanico, che costituiscono altrettanti ambiti cruciali per l’economia locale". Un trasferimento, quello nella nuova sede, che consolida una presenza attiva sul territorio fin dal 2003, anno in cui l’agenzia ha aperto per la prima volta i battenti a Monsummano, diventando negli anni un riferimento solido per la popolazione in cerca di occupazione e un partner per le imprese locali. "I picchi di domanda di lavoro nella zona – fanno sapere Silvia Giangregorio e Martina Dini, responsabili di selezione da molti anni in forza alla sede guidate dalla responsabile della filiale, Sara Russi – si registrano soprattutto nel periodo estivo, con esigenze specifiche che la filiale di Monsummano è in grado di intercettare e soddisfare grazie a un team esperto e radicato". Per candidarsi alle offerte attive è possibile consultare ogni giorno gli annunci pubblicati sul sito dell’agenzia, www.openjobmetis.it. Per contatti diretti con la filiale di Monsummano Terme è attiva la mail [email protected].

AF