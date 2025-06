All’ex mercato coperto spunta il generale Vannacci

Anche il generale Roberto Vannacci, europarlamentare e vicesegretario federale della Lega, ha partecipato all’intitolazione della targa in memoria del sottotenente Giuseppe Spinelli, sottoufficiale dell’Arma in servizio al Gis scomparso nel 2023, nella sede dell’Associazione nazionale carabinieri, negli spazi dell’ex mercato coperto. Il sottoufficiale viveva a Marliana dopo il suo congedo, al termine di una carriera che l’ha visto partecipare a molte missioni di pace all’estero. Il Gruppo Intervento Speciale (Gis) è un reparto d’élite dell’arma dei carabinieri, qualificato come Forza speciale delle forze armate italiane, insieme al Col Moschin dell’esercito, al gruppo operativo Incursori del ComSubin della marina, e al 17º stormo incursori dell’aeronautica millitare. Il Gis è specializzato in operazioni ad alto rischio, come la liberazione di ostaggi, la neutralizzazione di terroristi e il contrasto alla criminalità organizzata.

Vannacci, che ha avuto occasione di conoscere molto bene Spinelli, ha espresso bellissime parole di lode nei suoi confronti, ricordando il militare sempre in prima linea per difendere il suo amato paese. Molte persone, dopo aver appreso che all’ex mercato coperto sarebbe arrivato il vicesegretario federale della Lega, sono corse ad assistere alla manifestazione.

Da. B.