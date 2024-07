Giorgio Chiellini operato alla Spezia dal padre Fabio: il selfie in reparto

La Spezia, 26 luglio 2024 – La famiglia Chiellini ha voluto ringraziare con affetto la clinica Alma Mater di Spezia per la gentilezza e professionalità dimostrata nei confronti di Giorgio, ex calciatore di Juventus e Nazionale, che nei giorni scorsi si è sottoposto all’ intervento chiurgico al ginocchio.

L’operazione eseguita da Fabio Chiellini, padre di Giorgio, è stata supportata dal dottor Antonio Pera e dalla sua équipe. L’atleta livornese dopo l’operazione della durata di una ventina di minuti è stato dimesso già nel corso della giornata non prima di aver regalato sorrisi, foto ricordo e disponibilità con tutto il personale sanitario e il dottore Antonio Pera. Giorgio Chiellini ha scelto la clinica spezzina per l’intervento al ginocchio, ’regalo’ delle ultime apparizioni di una fantastica carriera sportiva negli Stati Uniti, dove il padre Fabio ha operato in varie occasioni.