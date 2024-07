Giorgio Chiellini operato al ginocchio dall’équipe del dottor Antonio Pera: “Un ragazzo gentile ed educato”

La Spezia, 24 luglio 2024 – Qualche domenica prima della finalissima fa ha riconsegnato, con l’eleganza del capitano, la Coppa conquistata all’Europeo di tre anni fa. Ormai nei panni di ex calciatore professionista ma con un futuro nella dirigenza della Juventus che si sta profilando all’orizzonte. Giorgio Chiellini ha voluto risolvere l’ultimo acciacco della sua lunga carriera da atleta sottoponendosi all’intervento chirurgico eseguito dal dottor Antonio Pera responsabile dell’unità funzionale di ortopedia della casa di cura Alma Mater di Spezia. Era presente insieme al dottore anche il padre dell’ex calciatore, l’ortopedico Fabio Chiellini. Per l’intervento è stata scelta la clinica spezzina dove il dottor Chiellini ha spesso operato in passato. L’ortopedico Pera è intervenuto sulla rottura del corpo corno posteriore del menisco mediale del ginocchio sinistro.

L’operazione è stata eseguita in artroscopia ed è durata 20 minuti. Giorgio Chiellini è stato disponibilissimo con tutti, rilasciando autografi e foto. "Un professionista esemplare e un ragazzo estremamente gentile e educato – ha raccontato il dottore Antonio Pera – che si è intrattenuto con tutto il personale con estrema cortesia. Diciamo che se fosse ancora un atleta in attività potrebbe essere nuovamente in campo tra una ventina di giorni, al massimo un mese. Adesso può prendersela con più comodità anche se la sua carica agonistica non lo lascerà certamente a riposo più di tanto. Abbiamo parlato ovviamente di calcio ma non dirò mai cosa ci ha rivelato sulla Nazionale e Juventus. Di certo un futuro nella squadra bianconera è più di una opportunità". Dopo l’intervento Chiellini è rimasto a riposo per qualche ora prima delle dimissione e la partenza verso casa accompagnato dal padre.